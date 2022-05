Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore dal 21 al 27 maggio 2022 preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Vediamo insieme cosa accadrà nella prossima settimana nelle puntate della soap di Rete 4.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trama puntate dal 21 al 27 maggio 2022

Cosa accade nelle prossime puntate di Tempesta d’amore? Cosa ci preannunciano le anticipazioni sulle trame degli episodi in onda dal 21 al 27 maggio 2022? Nel corso della settimana ci attende una grossa sorpresa. Scopriamola insieme!

Hannes potrebbe aiutare Maja e Selina a trovare la soluzione al problema di trasporto dei loro cavalli ma la ragazza non vuole parlargliene. Hannes tuttavia lo scopre e propone loro un aiuto economico. Alla fine Maja accetta l’offerta di Hannes, che vuole comprare i Lipizzani e contribuire alla costruzione del maneggio. Ma mentre Selina appare entusiasta per la decisione della figlia, quest’ultima continua a nutrire molti dubbi circa i motivi che hanno spinto Hannes a questo gesto.

Max insiste con Gerry per convincerlo ad accettare il lavoro in lavanderia.

I Sonnbichler sono alle prese con la ricerca di un alloggio temporaneo, perché nella loro casa il tetto rischia di crollare. La coppia si trasferisce a casa di Michael. Per riparare il tetto serviranno sei settimane. Ma il tetto danneggiato rappresenta un pericolo, in vista del forte temporale in arrivo, e Christoph aiuta i Sonnbichler a ripararlo.

Rafael Gomez, vecchio amico di Rosalie, arriva al Furstenhof, rivelando alla donna particolari scottanti sul conto di Christof. Quest’ultimo chiede a Rosalie di convincere Gomez a vendergli gli alberghi, promettendo di darle in cambio l’anticipo e un bel premio in denaro. Rosalie prova a conquistare Gomez, ricevendo da lui una controproposta.

Quando Rosalie si incontra con Christoph nel parco gli assicura che Rafael venderà i suoi alberghi a lui, e gli chiede di anticiparle 5.000 euro sulla cifra che l’albergatore le aveva promesso.

Tempesta d’Amore, anticipazioni italiane

Nelle prossime puntate ci troveremo in ansia per le condizioni di Florian. Il giovane incontra casualmente Maja, che si congratula con lui per i progressi fatti. Poco dopo però la ragazza si rende conto che la sua fronte scotta, e poco dopo Florian sviene tra le sue braccia.

Florian è in preda al delirio, e sotto l’effetto della febbre alta continua a ripeterle che la ama e che non può vivere senza di lei.

In seguito Florian ha un confronto con Hannes, che lo affronta dicendogli che tra lui e Maja c’è qualcosa di magico. La conversazione non tarda a trasformarsi in una serie di spintoni, ai quali solo l’arrivo di Maja riesce a porre fine. La ragazza dice chiaramente a Florian che tra loro è tutto finito, ma poi si pente di essere stata così dura.

Lui, da parte sua, inizia a prendere lezioni di pugilato con Max, pur non avendo ancora recuperato bene le sue forze. Ad un certo punto Florian si ferma e accusa un disturbo alla vista. Cos’altro accadrà?

Per conoscere ulteriori sviluppi, cari lettori, l’appuntamento è per la prossima settimana. Le nostre anticipazioni Tempesta d’Amore per il momento terminano qui. Continuate a seguirci per non perdervi nessuna indiscrezione su Sturm der Liebe.

Tempesta d’amore puntate italiane su Rete 4

Ricordiamo che la soap va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 19:55 circa fino alle 20:30. Gli episodi durano 35 minuti circa.