Le anticipazioni di Tempesta D’Amore delle puntate in onda su Rete 4 da lunedì 17 a domenica 23 febbraio 2020 su Rete 4 annunciano l’arrivo della sorella di Christoph. La donna prenderà una decisione su suo fratello che però non piacerà molto ad Annabelle. Valentina inizierà a ricordare cosa è successo alla festa del suo 18esimo compleanno e ne resterà sconvolta.

Anticipazioni Tempesta D’Amore, trame fino a domenica 23 febbraio 2020

Denise e Boris saranno convinti che Annabelle abbia negato il consenso a un intervento chirurgico del padre per un secondo fine. Entrambi decideranno di scavare a fondo per scoprire i motivi del suo gesto. Più tardi, la Saalfeld scoprirà che la procura della sorella è impugnabile.

Per evitare che la figlia Valentina venga arrestata e portata in carcere, Robert andrà dalla polizia e si costituirà. Il cuoco mentirà dicendo di essere stato lui alla guida di una navetta del Furstenhof che ha investito in pieno Christoph. Racconterà di averlo investito per una questione personale.

Spoiler Tempesta D’Amore: Valentina ricorda

Le anticipazioni di Tempesta D’Amore fino al 23 febbraio garantiscono colpi di scena davvero clamorosi. Dopo la morte della sua amata Romy, Paul deciderà di lasciare per un po’ il Furstenhof. Nel frattempo, l’hotel si preparerà ad accogliera Linda la sorella di Christoph. Eva tenterà di convincere Robert a raccontare alla figlia Valentina tutta la verità sull’incidente di Christoph, ma con insuccesso. Denise, intanto, racconterà alla zia Linda che il dottor Lowenstein ritiene necessario operare Christoph subito, prima che sia troppo tardi. La signora Saalfeeld ascolterà il consiglio della nipote e del luminare?

Meyser non crederà alla confessione di Robert e continuerà a indagare. Valentina si metterà sul volante per accompagnare Eva all’ospedale ma una serie di flash attraverserà la sua mente. E tutte quelle immagini la sconvolgeranno parecchio. La madre di preoccuperà parecchio ma la figlia racconterà di aver investito lei Christoph. Per tale motivo deciderà di chiamare subito Meyser per costituirsi. Nel frattempo, Annabelle scoprirà che suo padre verrà operato.