Le anticipazioni di Tempesta d’amore da lunedì 10 a domenica 16 febbraio su Rete 4 annunciano dei colpi di scena avvincenti. A quanto pare, un personaggio uscirà definitamente di scena e il suo addio distruggerà il cuore dei telespettatori di questa seguita soap opera tedesca. Dopo un confronto con Annabelle, Joshua prenderà una decisione drastica che farà soffrire Denise.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trame fino al 16 febbraio

Dopo aver saputo che Alexander e Laura sono andati in viaggio di nozze con la mongolfiera, Lucy vorrebbe affittarne una anche per Romy e Paul. Annabelle ricatterà Joshua: se non esaudirà tutte le sue richieste, dirà alla polizia che è stata Valentina a investire Christoph. Il giovane Winter, per amore della sorellina, deciderà di lasciare Denise e di rimettersi con Annabelle.

Sarà proprio quest’ultima a rivelare a Jessica che il giovane Winter ha deciso di lasciare Denise. La Bronckhorst non la prenderà per niente bene in quanto comincerà a temere che Denise, per consolarsi, si possa rimettere con il veterinario Henry. Nel frattempo, Boris tenterà di convincere Annabelle a far operare Christoph dal dottor Lowenstein, ma la Sullivan lo persuaderà a chiedere un secondo parere.

Spoiler Tempesta d’amore, Romy sta male

Dalle anticipazioni delle puntate italiane di Tempesta d’amore in programma fino al 16 febbraio, emergono anche delle brutte notizie. Paul e Romy finalmente si troveranno davanti all’altare per giurare amore eterno. peccato, però, che durante il ricevimento di nozze, Romy si sentirà molto male e perderà i sensi. La ragazza verrà subito soccorsa e sarà trascinata d’urgenza in ospedale.

I medici informeranno Paul che per Romy non ci sarà niente da fare e che dovrà prepararsi a dire addio alla sua amata. La giovane Ehrlinger, consapevole di avere poche ore di vita, lascerà delle lettere alle persone che ama. Paul, accecato dal dolore per la perdita della sua amata, si allontanerà dal cimitero durante il funerale.