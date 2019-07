Le anticipazioni di Tempesta D’Amore riportano novità a dir poco interessanti. Robert ed Eva fanno pace mentre Paul delude Romy. Annabelle e Joshua scoprono che Xenia ha ucciso Henning. Di seguito, le trame delle puntate della soap bavarese in onda da lunedì 15 a venerdì 19 luglio su Rete 4 alle ore 19:30.

Anticipazioni Tempesta D’Amore, trame fino al 19 luglio

Annabelle racconta a Valentina che suo padre ha testimoniato il falso in tribunale. La ragazza chiede spiegazioni all’uomo, che conferma le parole di Annabelle. Nel frattempo, Paul finge di dimenticarsi del compleanno di Romy, la quale non nasconde la sua delusione. In seguito, il ragazzo le organizza una cenetta romantica nel parco del Furstenhof.

Dopo aver scoperto che Xenia ha ucciso Henning Winter, Denise consiglia alla madre di costituirsi. Intanto, Valentina tenta di convincere sua madre che Robert ha fatto la cosa giusta, testimoniando il falso. Finalmente Tobias e Boris ricuciono il loro rapporto.

Spoiler soap bavarese dal 15 al 19 luglio

Le puntate di Tempesta D’Amore che andranno in onda dal 15 al 19 luglio su Rete 4, si soffermano sul gesto di Xenia. Quest’ultima rielabora il messaggio che Henning le aveva lasciato sulla segreteria del suo cellulare.

In seguito, fa sentire il messaggio a Joshua, facendogli credere che il signor Winter è ancora vivo. Il ragazzo fa ascoltare il messaggio a Denise e Annabelle. Dopo aver capito che il messaggio di Henning è stato rielaborato, si mettono alla ricerca dell’originale nel pc di Xenia.

Quest’ultima sorprende Annabelle e Joshua ficcanasare nel suo computer. La donna chiede subito spiegazioni e il ragazzo le domanda che fine ha fatto Henning. Robert ed Eva si confrontano, il marito le dice che è disposto a ritrattare la sua testimonianza contro il dark man. I due coniugi fanno la pace e la moglie ritorna finalmente a casa.

L’Ufficio Tutela Minori comunica a Natascha e Michael che hanno trovato i genitori adottivi per la piccola Felicitas. Annabelle e Joshua studieranno un piano per far confessare a Xenia l’omicidio di Henning.