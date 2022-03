Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore dal 12 al 18 marzo 2022 preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Vediamo insieme cosa accadrà nella prossima settimana nelle puntate della soap di Rete 4.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trama puntate dal 12 al 18 marzo 2022

Cosa accade nelle prossime puntate di Tempesta d’amore? Cosa ci preannunciano le anticipazioni sulle trame degli episodi in onda dal 12 al 18 marzo 2022?

Il video con l’intervista a Rosalie finisce per fare infuriare Christoph, perché è stato manipolato e nelle risposte della donna emerge una presa di distanza dall’albergatore. Lui prima si arrabbia con Rosalie e poi contatta Schultz. Andrè, per cercare di aiutarla, scrive sui social una serie di commenti positivi, ma neppure questo sembra riuscire a metterla in buona luce. Rosalie chiede così di andare a parlare di persona al consiglio comunale.

Fervono intanto i preparativi per il ballo in maschera, e i giovani sono tutti coinvolti e cercano idee per i loro abiti. Shirin decide di indossare i panni di Catwoman, mentre Max e Vanessa si travestiranno da moschettieri. Maja sceglie di trasformarsi in una principessa, senza sapere che Hannes sarà un principe. Un gioco del destino? Certo è che i due anche nella vita iniziano a fare sempre più coppia fissa, e dopo una notte trascorsa insieme Hannes le chiede di andare a vivere con lui nel suo ranch nel Montana.

Un imprevisto dell’ultimo minuto rischia di far saltare la festa in maschera. Cornelia perde infatti la chiave del salone che le era stata affidata da Andrè. Per fortuna Benni riesce ad aprire la porta con l’aiuto di una forcina e i festeggiamenti possono iniziare senza più intoppi.

Chi si nasconde sotto il travestimento da ranocchio? Un uomo misterioso inizia a fare avances a Shirin, che però finisce per preferirgli Florian, che ha indossato il costume da ninja di Max, impossibilitato a partecipare. A causa delle maschere i due non si riconoscono e si baciano.

Maja, da parte sua, è felice quando scopre che Hannes ha scelto quel travestimento ed è affascinata dal bel principe che il destino le ha messo a fianco. La ragazza finisce così per perdere di vista Shirin. Solo il mattino successivo Maja chiede a Shirin se ha trovato il suo principe azzurro e lei fa finta di nulla. Più tardi però Maja scopre che l’amica del cuore ha davvero baciato qualcuno.

Florian si reca da Maja per ritirare il suo cappello, ma una volta lì inizia a ripercorrere con la memoria tutti i bei momenti passati con la ragazza.

Tempesta d’Amore, anticipazioni italiane

Cornelius, appena rientrato da Londra, invita Selina a fare colazione insieme. Lei arriva in ritardo, perché viene trattenuta prima da Christoph e poi da Ariane. Entrambi vorrebbero riaverla nella propria vita. Lei però da a entrambi il benservito.

Christoph è convinto che la donna non potrà mai più essere di Cornelius, perché con lui ha trovato sicurezza, passione e amore. L’albergatore non esita a dire tutto questo a Cornelius, che gli sferra un pugno. La scena viene osservata da Selina. Poco dopo lei si concede a Cornelius, ma appare evidente che pensa ancora al Saalfeld.

Anticipazioni settimanali Tempesta d’Amore: il piano per diffamare Christoph

Dopo che Rosalie e Christoph hanno discusso a causa di quel video manomesso, la Engel viene contattata da Ariane. Quest’ultima ha pensato, insieme a Erik, di allearsi con lei per riuscire a screditare Christoph, trasformandolo da vittima in carnefice.

Davanti alla proposta di Ariane però Rosalie rimane perplessa. Dopo averci pensato a lungo le dice di non avere alcuna intenzione di aiutarli a screditare l’albergatore. Nel frattempo lui, insieme a Werner si interroga su come fare per fermare la campagna diffamatoria.

Per conoscere ulteriori sviluppi, cari lettori, l’appuntamento è per la prossima settimana. Le nostre anticipazioni Tempesta d’Amore per il momento terminano qui. Continuate a seguirci per non perdervi nessuna indiscrezione su Sturm der Liebe.

Tempesta d’amore puntate italiane su Rete 4

Ricordiamo che la soap va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 19:55 circa fino alle 20:30. Gli episodi durano 35 minuti circa.