Le anticipazioni italiane di Tempesta d'Amore – dal 12 al 18 agosto 2023 – preannunciano grandi novità al Fürstenhof.

Nelle prossime puntate Tempesta d’Amore assisteremo a una importante decisione di coppia. Merle propone a Gerry la convivenza e il ragazzo accetta con entusiasmo.

Shirin dice a Henning che deve provare a perdonare Anna, e quando la donna si dichiara pronta ad andare alla polizia, lui ripensa alle parole della ragazza e rinuncia alla vendetta.

Tina è convinta che Josie abbia un grande talento e le consiglia di specializzarsi nei dolci.

Cornelia incontra Ariane, che le raccomanda di farsi curare perché è una mina vagante.

Lia torna alla baita e – quando arriva Robert – gli dice che vuole andarsene dal Fürstenhof per sempre con lui. Ormai stremata da Ariane, la donna ha in programma di andare a trovare Benni a Barcellona, ma Robert vorrebbe rimanere al Fürstenhof per aiutare il padre. Tuttavia una discussione con Hildegard convince Werner che lasciar partire Cornelia e Robert sia la miglior soluzione per la loro felicità.

Ariane continua a ricattare Christoph. La donna vorrebbe che l’albergatore rifiutasse di concedere gli aumenti concordati ai dipendenti. Nel frattempo lui assume Merle come

consulente aziendale per la sua catena, ma Ariane si rifiuta di concedere gli aumenti promessi e costringe Christoph a votare contro insieme a lei. Questo porta il personale sul piede di guerra.

Purtroppo però l’albergatore non ha scelta, perché Ariane ha in mano le prove che incastrerebbero lui e Paul. I due cercano anche di entrare in possesso del materiale, ma il loro piano fallisce. Quando Werner scopre che la Kalenberg li ricatta cerca di offrire ai due uomini il suo aiuto. Intanto almeno Cornelia riesce a sfuggire dalle grinfie di Ariane, e insieme a Robert lascia il Fürstenhof.

