Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore dal 11 al 17 giugno 2022 preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Vediamo insieme cosa accadrà nella prossima settimana nelle puntate della soap di Rete 4.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trama puntate dal 11 al 17 giugno 2022

Cosa accade nelle prossime puntate di Tempesta d’amore? Cosa ci preannunciano le anticipazioni sulle trame degli episodi in onda dal 11 al 17 giugno 2022? Nel corso della settimana ci attendono grandi novità. Scopriamole insieme!

Nei precedenti episodi abbiamo trattenuto il fiato per la sorte di Florian. Colpito da un misterioso batterio il guardaboschi sembrava avere ormai il destino segnato. Tuttavia sembra aprirsi un nuovo spiraglio per il fratello di Erik: tutto inizia quando Hannes torna alla grotta Eristein per prelevare dei campioni proprio nel punto in cui Florian si è ferito.

Viene così svelata l’origine del batterio che ha colpito il Vogt, e Maja appresa la notizia si sente responsabile del destino del suo ex. Ma è veramente segnato il destino di Florian? Mentre Hannes cerca informazioni sul batterio e sull’infezione che ha colpito il giovane guardaboschi si imbatte negli studi del professor Berthold e intravede una possibilità di salvezza per Florian.

Christoph propone a Hannes di incaricare Schultz di rintracciare lo studioso, che sembra scomparso lasciando la sperimentazione del nuovo farmaco a metà. Hannes si dice disposto a finanziare la ricerca per arrivare ad avere la medicina che potrebbe salvare la vita al suo rivale in amore, ma al momento il problema più grande è riuscire a rintracciare Berthold.

Ariane e Christoph continuano a punzecchiarsi a vicenda, facendo allusioni su chi di loro riuscirà per primo a eliminare l’altro. La Kalenberg riceve una visita inaspettata di Robert, durante la quale l’uomo le propone di finanziare la costruzione del maneggio coperto. Ariane accetta.

Gerry si ferma a parlare con Shirin e non si accorge che la maialina Chantal, approfittando del fatto che il moschettone del guinzaglio si rompe, riesce a liberarsi del guinzaglio e scappa via. La ritrova Rosalie, che per un momento è tentata all’idea di tenerla per sé, anche se Michael non è affatto d’accordo. Quest’ultimo scopre che Rosalie ha un debito di 5.000 euro con Christoph.

Sarà per definire i termini del rimborso che l’albergatore la invita a degustare un whisky in cantina? Sicuramente quello che Rosalie non immagina affatto è di essere improvvisamente baciata sulla bocca da Christoph!

Per conoscere ulteriori sviluppi, cari lettori, l’appuntamento è per la prossima settimana. Le nostre anticipazioni Tempesta d’Amore per il momento terminano qui. Continuate a seguirci per non perdervi nessuna indiscrezione su Sturm der Liebe.

Tempesta d’amore puntate italiane su Rete 4

Ricordiamo che la soap va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 19:55 circa fino alle 20:30. Gli episodi durano 35 minuti circa.