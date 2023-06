Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore – dal 1° al 7 luglio 2023 – preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Vediamo insieme cosa accadrà nella prossima settimana nelle puntate della soap opera tedesca Sturm der Liebe in onda su Rete 4.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trama puntate dal 1 al 7 luglio 2023

Paul è ormai alle strette, e non può fare altro che confessare a Christoph il suo errore. Max inizia a prendere confidenza con il piccolo Anton e i suoi timori legati alla paternità sembrano svanire a poco a poco. Robert cerca di sorprendere Lia con un gesto romantico, per distoglierla dall’attenzione di Ariane. L’uomo organizza una gita in carrozza a due, ma qualcosa va storto e i due vengono separati.

Mentre si cercano a vicenda Lia finisce circondata da un branco di cinghiali. Fortunatamente Robert arriva in tempo per aiutarla, mostrando il suo coraggio. Poi si inginocchia davanti a lei e le confessa il suo amore. Yvonne si prepara per accompagnare Christoph a un evento serale, aiutata da Shirin. Poco prima dell’appuntamento però accade un imprevisto che fa saltare i suoi progetti.

Tempesta d’amore, anticipazioni italiane al 7 luglio 2023

Josie accusa Constanze di aver voluto distruggere la torta, ma quando l’altra si difende ammettendo che si è trattato solo di un incidente la stessa Josie è costretta a riflettere sulle conseguenze che possono avere le parole.

Henning decide di non festeggiare il compleanno, che finirebbe per acutizzare i ricordi dolorosi sulla sorella defunta. Paul – sentendosi in colpa per quanto accaduto a Manuela – cerca conforto e consigli in Christoph. La loro conversazione non passa però inosservata, e qualcuno ascolta di nascosto le parole del ragazzo.

Tempesta d’amore, spoiler al 7 luglio

Henning rimane sconvolto quando scopre che è Paul il responsabile della morte di sua sorella, e dopo aver discusso animatamente con il giovane decide di informare Constanze della sua scoperta. Prima che possa farlo però rimane vittima di un incidente. La vita di Henning è in pericolo, e una nuova tessera si aggiunge a questo complicato puzzle.

Tempesta d’amore puntate italiane su Rete 4

Ricordiamo che la soap tedesca va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 20:00 circa fino alle 20:30. Gli episodi durano 30 minuti circa.