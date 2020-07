Le anticipazioni di Tempesta d’Amore dal 1 al 7 agosto 2020 ci svelano che ci troveremo a trattenere il fiato per la sorte di Cristohp e Dirk. I due infatti rimangono chiusi dentro una cantina in una villa piuttosto isolata e solo facendo una gran confusione riescono ad attirare l’attenzione di Walter, che promette loro di correre a chiedere aiuto. Ma giunto a casa Walter dimentica quanto accaduto e per i due sventurati sembrano non esserci più molte speranze.

Anticipazioni Tempesta d’Amore, trame puntate dal 1 al 7 agosto 2020

Proprio quando ormai tutto sembra ormai perduto Linda ed André si recano alla villa a cercare Cristoph e Dirk e riescono a metterli in salvo ed a portarli in ospedale per i controlli di routine. Tuttavia i due salvatori si guardano bene dal raccontare come sono realmente andate le cose.

Michael vorrebbe avere l’autorizzazione per richiedere la riesumazione di Romy Ehrlinger, dopo aver avuto un’intuizione su quali potrebbero essere state le cause della sua morte, ma viene messo alla porta da Paul.

Dopo aver osservato il suocero sfogliare un libro di erbe che appartiene a Natascha, Michael ha realizzato che ad aver ucciso Romy potrebbe essere stato lo stramonio e, ripensando ai giorni della tragedia, si ricorda che la moglie aveva prestato proprio quel libro ad Annabelle.

Spoiler Tempesta d’Amore: la finta gravidanza di Nadja

Sembra davvero che il piano diabolico di Nadja per tenere in pugno Tim stia dando i suoi frutti. Dopo aver sottratto un campione di urine ad Eva la ragazza ha mostrato a Tim un test di gravidanza che non lasciava davvero adito a dubbi.

Il figlio di Cristoph non è riuscito a confessare a Tim la verità, ma la ragazza ha scoperto comunque che il bambino che Nadja porta in grembo è il figlio dell’uomo che ama e non sembra affatto disposta a portare avanti la relazione. Non vi sono dubbi sul fatto che Nadja, con la falsa gravidanza sia riuscita a raggiungere il suo scopo, ovvero impedire ai due ragazzi di riconciliarsi.

Le nostre news sulla soap tedesca per ora terminano qui, ma continuano invece gli intrighi al Fürstenhof. Per sapere cos’altro ci attende l’appuntamento è per la settimana prossima, quando grazie agli spoiler tedeschi avremo nuove anticipazioni di Sturm del Liebe.