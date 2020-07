Le anticipazioni di Tempesta d’Amore dal 18 al 24 luglio 2020 ci svelano che assisteremo ancora una volta ad una profonda crisi di coppia tra Tim e Franzi. I due, dopo essersi riconciliati infatti, saranno vittime di un terribile inganno messo a punto da Nadja.

Anticipazioni Tempesta d’Amore, trame puntate dal 18 al 24 luglio 2020

Dopo aver visto Tim e Franzi baciarsi Nadja decide di correre ai ripari. Sottrae così un campione di urine ad Eva e mostra al ragazzo un test di gravidanza che svela chiaramente che lei sta aspettando un bambino.

Tim non vorrebbe certo nascondere a Franzi quanto ha appena scoperto sulla gravidanza di Nadja, ma sembra non trovare il coraggio di parlarne con la donna che ama. Lei viene però a saperlo ascoltando casualmente una conversazione tra la Holler e Tim, e capisce che è proprio il suo fidanzato il padre del bambino che Nadja porta in grembo.

Sebbene a malincuore allora Franzi decide di troncare la relazione con il ragazzo che ama. Nadja a quel punto fa di tutto per riuscire ad approfittare della nuova situazione che si è venuta a creare.

Dopo che i pompieri sono riusciti a spegnere l’incendio nella casa dei Sonnbichler l’appartamento viene dichiarato inagibile ed i due coniugi si trasferiscono così nell’abitazione dei Saalfeld. L’anziana coppia non tarda ad accorgersi però che Cristoph non gradisce molto la loro presenza e decidono così di togliere il disturbo e trasferirsi nella loro roulotte.

L’impianto di riscaldamento della roulotte dei Sonnbichler ha molti problemi ed Alfons promette alla moglie di occuparsene quanto prima, ma la donna spera davvero di non dover rimanere lì a lungo.

Spoiler Tempesta d’Amore: litigio tra Walter e Natascha

Un violento litigio scoppia tra Walter e la figlia Natascha. Sebbene l’uomo faccia di tutto per non essere di peso alla ragazza infatti, la sua situazione di salute appare spesso difficile da gestire.

I due comunque non tardano a fare pace ed a capire che si vogliono un bene immenso.

Le nostre news sulla soap tedesca per ora terminano qui, ma continuano invece gli intrighi al Fürstenhof. Per sapere cos’altro ci attende l’appuntamento è per la settimana prossima, quando grazie agli spoiler tedeschi avremo nuove anticipazioni di Sturm del Liebe.