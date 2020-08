Le anticipazioni di Tempesta d’Amore dal 23 al 29 agosto 2020 ci svelano che il dubbio che Romy sia stata avvelenata non vuole affatto abbandonare Cristoph e Michael. Dopo che Paul ha reagito in malo modo quando la riesumazione della donna non ha confermato i loro dubbi, adesso sembra sempre più convinto che i due non siano molto distanti dalla verità.

Anticipazioni Tempesta d’Amore, trame puntate dal 23 al 29 agosto 2020

Dopo essersi accorto di essere stato a sua volta drogato Paul chiede a Michael di sottoporlo ad un test per poter avere la conferma dei suoi sospetti. La risposta non tarderà ad arrivare. Una conversazione con Cristoph subito dopo, infatti, gli fornirà conferma del fatto che Romy Ehrilnger sia stata avvelenata con lo stramonio.

Inevitabilmente la notizia lo sconvolge. Paul sa di essere stato, seppure involontariamente, la causa della morte di Romy. Per questo quando Cristoph gli propone di tendere una trappola ad Annabelle lui non esita ad accettare.

Spoiler Tempesta d’Amore: il malessere di Eva

Eva avverte un malessere e viene portata in ospedale da Tim. Quest’ultimo la trasporta a bordo di un trattore. La ragazza teme che il momento del parto sia arrivato, ma la ginecologa la tranquillizza. Non si è trattato delle doglie. La nascita del bebè pare ancora lontana. Nonostante ciò la dottoressa sembra avere qualcosa che la preoccupa. Tale paura la porta, infatti, a consigliarle il parto cesareo al posto di quello naturale.

Non dimentichiamo proprio la gravidanza di Eva ha dato modo a Nadja di organizzare un inganno. Quale? Quello ai danni di Tim e Franzi. La giovane, dopo aver sottratto un campione di urine ad Eva infatti, ha fatto credere al ragazzo di attendere un figlio da lui causando così la fine della storia d’amore tra Tim e Franzi.

Cos’è che ha preoccupato la dottoressa nella gravidanza di Eva? La ragazza riuscirà a portarla a termine nel migliore dei modi, oppure qualche imprevisto rischierà di rovinare la sua gioia di futura madre? Per sapere quale destino la attende non ci rimane che aspettare un’altra settimana quando gli spoiler tedeschi ci faranno giungere nuove anticipazioni di Sturm der Liebe.