Le anticipazioni di Tempesta d’Amore dal 20 al 26 giugno 2020 ci svelano che il timore che Annabelle stesse progettando qualcosa ai danni di Cristoph erano più che fondati. Dopo essere stata dimessa dalla clinica psichiatrica ed aver fatto ritorno al Fürstenhof infatti, sembra che il suo unico obiettivo sia distruggere il padre. Quando Cristoph la sorprende a sottrarre dall’ufficio una cartellina la ragazza si rifiuta di spiegarne il motivo e di svelare quale sia il contenuto.

Per riuscire a distruggere Cristoph Annabelle chiede aiuto anche a Dirk. Incontratasi con il giovane prova a farne il suo alleato e, davanti al suo rifiuto di aiutarla nel suo folle piano, lei lo accusa di essere un debole e di temere l’ira di Cristoph.

Anticipazioni Tempesta d’Amore, trame puntate dal 20 al 26 giugno 2020

In realtà il ritorno di Dirk al Fürstenhof ha un altro motivo. Il giovane spiega a Linda di essere tornato per discutere e definire gli ultimi accordi sul loro divorzio, ma in realtà il motivo che lo spinto fin là è solo quello di cercare di riconquistare l’ex moglie.

Anche Paul viene messo in guardia da Lucy sui comportamenti seduttivi di Annabelle ma lui rassicura la donna dicendole che non ha alcun motivo per preoccuparsi.

A preoccuparsi è invece Natascha, che viene informata con una telefonata che il padre è peggiorato e si trova in gravissime condizioni. La giovane non sa se recarsi ad Amburgo per stare vicino alla madre, oppure restare al Fürstenhof, accanto a Michael.

Spoiler Tempesta d’Amore: Tim prova a riconquistare Franzi

Dopo tutte le vicissitudini intercorse tra i due giovani e le tante lacrime versate da Franzi quando si è resa conto che non era lei ad occupare il cuore del ragazzo che amava ed a mentire sui suoi sentimenti nei confronti di Tim adesso è il figlio di Cristoph che sembra voler fare di tutto per riconquistarla.

Per cercare di fare breccia di nuovo nel suo cuore Tim dedica a Franzi una sua poesia.

Le nostre news sulla soap tedesca terminano qui. Per sapere quale sarà il destino di Tim e Franzi dovremmo attendere ancora una settimana, quando grazie agli spoiler tedeschi avremo nuove anticipazioni di Sturm del Liebe.