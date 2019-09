Le anticipazioni di Tempesta D’Amore annunciano clamorosi colpi di scena. Denise e Henry si baceranno, mentre Natascha temerà che qualcuno voglia rapire la piccola Felicitas. Intanto, Xenia farà una confessione sconvolgente a Christoph. Che cosa gli dirà? Annabelle avrà le ore contate?

Anticipazioni Tempesta D’Amore dal 16 al 21 settembre

Henry riceverà una vantaggiosa proposta di lavoro da parte di Werner: diventare il veterinario delle scuderie del Furstenhof. Christoph, nel vedere Annabelle bruciare una lettera, le chiederà i motivi. La ragazza gli mentirà dicendo che qualcuno l’aveva accusata di essere un’assassina a sangue freddo e che le augurava di marcire in prigione.

A Joshua verrà in mente di partire per una breve vacanza insieme alla sua amata Annabelle. Quest’ultima gli farà capire che ha avuto una brillante idea. Nel frattempo, Tina chiederà ad Andrè di procurarle un formaggio saporito. Natascha leggerà le carte dei tarocchi e scoprirà che presto qualcuno toglierà la cosa a cui tiene molto.

Anticipazioni Tempesta D’Amore fino al 21 settembre: il tormento di Christoph

Le anticipazioni delle puntate di Tempesta D’Amore in onda fino a sabato 21 settembre su Rete 4, annunciano tristi presagi per Natascha. Infatti, la moglie di Michael, leggendo i tarocchi, scoprirà che presto la madre di Felicitas tornerà a prendere la sua bambina. Nel frattempo, Paul comunicherà alla giovane Bronckhorst che farà da padrino alla bambina affidata ai coniugi Niederbuhl. Jessica resterà stupita da tale comunicazione.

Durante il pranzo del battesimo della piccola Felicitas, Natascha noterà che Jessica la sta fissando dalla cucina. La cantante penserà che la Bronckhorst voglia rapirla. Il Furstenhof si preparerà ad accogliere un fabbricante di biciclette. Si tratterà di Ragnar Sigurdson, una vecchia conoscenza di Tina.

Denise e Henry si baciano

Denise e Henry si scambieranno un intenso bacio. Proprio in quel momento, Joshua e Annabelle si avvicineranno a loro per salutarli. Intanto, Christoph guarderà il video-messaggio che gli aveva inviato Xenia prima di fare una brutta fine. Il dark man scoprirà così che lui non è il padre naturale di uno dei suoi figli. Avendo questo tarlo in testa, Christoph chiederà a Schultz di indagare sulla faccenda.