Le anticipazioni di Tempesta D’Amore annunciano che Xenia sarà presente ancora un bel po’ nella vita di Christoph e Annabelle. Quest’ultima farà di tutto per nascondere il suo segreto. Denise incontrerà il discendente di Johann Achleitner, mentre Romy verrà licenziata. Nel dettaglio, gli spoiler delle puntate della soap tedesca in programma da lunedì 9 a sabato 14 settembre su Rete 4, alle 19:30 circa.

Anticipazioni Tempesta D’Amore, trame dal 9 al 14 settembre

Romy noterà che le due ‘L’ presenti sulla targhetta del cimitero e in quella del soggiorno sono proprio uguali. Per soddisfare la sua sete di curiosità, chiederà una perizia. Nel frattempo, Eva lascerà il Furstenhof per incontrare Laurentiu.

Annabelle, decisa a trovare il documento che attesta che Christoph non è suo padre, frugherà tra le cose della defunta Xenia. Durante la ricerca, troverà una foto che ritrae un affascinante uomo che tiene in mano una racchetta di tennis. I suoi occhi cadranno su una scritta ‘Il Mio Eroe’. Christoph le racconterà che quell’uomo è un cugino a cui Xenia era particolarmente affezionata.

Le anticipazioni delle puntate di Tempesta D’Amore che saranno trasmesse fino a sabato 14 settembre su Rete 4, annunciano novità inaspettate. Denise scoprirà che il discendente dell’autore del misterioso quadro fa il veterinario e abita a Bad Tolz. Deciderà di andarlo a trovare ma Henry le chiederà di aiutarlo a far nascere un vitellino.

In seguito, i due stringeranno subito amicizia e il veterinario le prometterà di darle le lettere e gli schizzi del bisnonno, Johann Achleitner. André e Hildergard saranno impegnati a trovare un regalo perfetto per il compleanno di Alfons. Annabelle, non sopportando di essere apostrofata come una bugiarda, licenzierà Romy in tronco.

Christoph appoggerà la scelta della giovane Sullivan di licenziare la dipendente dal Furstenhof, ma Joshua interverrà e aiuterà la sua amica. Nel frattempo, il feeling tra Henry e Denise non passerà inosservato agli occhi degli abitanti del Furstenhof, soprattutto quelli del giovane Winter.