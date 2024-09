Una nuova cuoca farà il suo ingresso al Fürstenhof nelle prossime puntate della soap tedesca Tempesta d’Amore. Si tratta di Greta Bergmann. La giovane donna verrà assunta per sostituire André, ma la sua presenza finirà per creare molto scompiglio.

Tempesta d’amore, spoiler tedeschi: André lascia il Fürstenhof

André Konopka si preparerà a lasciare l’hotel a cinque stelle per realizzare il suo sogno in Africa. Prima della sua partenza dovrà però trovare un degno erede per la sua cucina. La scelta del nuovo chef ricadrà su Greta, una giovane donna di grande talento e con referenze prestigiose.

Peccato però che quelle referenze riportate sul curriculum della giovane finiscano poi per rivelarsi false. Scopriremo infatti che la ragazza avrà gonfiato il suo curriculum per ottenere il posto di chef. Oltre a questo Greta si rivelerà una vecchia conoscenza per alcuni personaggi del Fürstenhof, e la sua presenza ben presto si rivelerà un pericolo per qualcuno in particolare.

Chi è Greta Bergmann?

A dare il volto alla giovane sarà Laura Osswald, attrice tedesca classe 1982 già nota al pubblico televisivo d’oltralpe grazie alla sua partecipazione a numerose serie di successo. Il suo ruolo in Tempesta d’Amore non passerà certo inosservato, dato che con il suo arrivo getterà un po’ di scompiglio nel prestigioso hotel.

Poco dopo il suo arrivo scopriremo che non si tratta di una sconosciuta. Greta si rivelerà essere infatti una cugina di Yvonne – con la quale ha chiuso i rapporti ormai da anni – nonché il primo grande amore di Noah Schwarzbach.

“Il primo amore non si scorda mai” dice un vecchio proverbio, e per Greta sarà proprio così, visto che non avrà mai relegato la sua love story a un semplice ricordo del passato. Ben presto apparirà evidente che i sentimenti della giovane per Noah non sono mai scomparsi, e che il cuore di Greta batterà ancora forte ogni volta che la giovane si ritroverà accanto al secondogenito di Alexandra e Markus.

Tra loro prenderà il via così una tormentata storia d’amore, e a minare costantemente la felicità di Greta ci penserà Valentina Saalfeld, che si rivelerà una rivale particolarmente ostica. Chi delle due avrà la meglio? Lo scopriremo tra qualche giorno, quando gli spoiler tedeschi ci porteranno nuove anticipazioni Tempesta d’Amore.