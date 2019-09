Finale col botto a “Techetechetè” che dedica l’ultima puntata di questa edizione a Fiorello con il meglio dei suoi show trasmessi sulle reti Rai. Ecco le anticipazioni e la data di messa in onda.

Techetechetè ultima puntata dedicata a Fiorello: ecco quando su Rai1

E’ arrivato il momento di salutare “Techetechetè” che sabato 15 settembre 2019 alle ore 20.35 andrà in onda con l’ultima puntata dedicata a Fiorello.

Il seguissimo programma di Rai1 è diventato oramai un appuntamento fisso per milioni di telespettatori; un successo senza precedenti che ha visto il programma dare nuova vita al vastissimo repertorio presente nelle teche Rai, recuperando così sketch, canzoni ed esibizioni artistiche di grandi personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura.

Dopo gli speciali dedicati alle sorelle Bertè, a Lucio Battisti, Mina e Raffaella Carrà, ed ultimi quelli dedicati a Toto Cutugno e I Pooh, Techetechetè ha deciso di concludere l’edizione 2019 con uno speciale dedicato al grandissimo Fiorello.

Lo showman siciliano, che prossimamente tornerà su RaiPlay con un nuovo imperdibile programma, è il protagonista della puntata finale di Techetechetè che ripropone il meglio dei suoi show. Dalle varie edizioni di “Stasera Pago io…” del 2001 a “Stasera Pago io..in euro” e “Stasera pago io – Revolution” fino al ritorno nel 2011 con “Il più grande spettacolo dopo il weekend”.

Fiorello torna in Rai con “Viva Rai Play”

Un omaggio importante quello fatto dall’azienda di viale Mazzini al grande showman che prossimamente sarà al timone di “Viva Rai Play“, il nuovo programma che condurrà su RaiPlay dal 2019. Dopo una serie di tira e molla infiniti, alla fine il programma si farà. A confermarlo è stato lo stesso Fiore che sui social ha voluto condividere un messaggio con tutti i suoi fan:

“Faremo degli show con le mie esperienze degli ultimi anni. Il varietà, gli spettacoli dal vivo e la radio, l’edicola, tutto insieme. Ci può essere il commento sui giornali, un monologo comico, un duetto particolare, un’intervista, tutto mischiato. La parola è proprio la varietà di cose”.

Al momento non è dato sapere altro. Una cosa è certa: il ritorno in Rai di Fiorello è il colpaccio dell’anno per l’azienda di viale Mazzini. Al pubblico, per stemperare l’attesa del ritorno di Fiore, non resta che seguire lo speciale di Techetechetè in onda su Rai1.