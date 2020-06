C’è un programma che, forse, più di tutti, appassiona i telespettatori di Rai 1. Parliamo ovviamente di Techetecheté, trasmissione in onda nella tanto seguita fascia oraria dell’access prime time e che, anche in questa estate 2020, anche se un po’ anomala per via degli strascichi generati dal Coronavirus, terrà compagnia a chi sta dall’altra parte del televisore, vecchio o nuovo che sia. Ma,stavolta, a quali novità sarà esposto il pubblico a casa?

Techetecheté – Estate 2020: quando inizia su Rai 1

Cominciamo col dire che l’inizio di Techetecheté su Rai 1 è ufficialmente fissato per giovedì 2 luglio 2020. La prima puntata andrà infatti in onda in tale data, nello slot orario compreso tra le 20.40 e le 21.20 circa.

La nuova programmazione archivia di fatto l’edizione 2019 – 2020 de I Soliti Ignoti – Il ritorno. Dopo la pausa per il Covid-19, la fortunata trasmissione condotta da Amadeus è tornata in onda dallo scorso 24 maggio e tornerà al suo posto dal prossimo 14 settembre.

Techetecheté si conferma così un imperdibile appuntamento tv. Nato nel 2012, il programma – amarcord della Rai ha cambiato sottotitolo diverse volte, dal 2017 ad oggi dando sempre spazio al “Meglio della Tv“.

Dopo che nel 2019 è approdato in prime time con le puntate speciali dedicate alle “Superstar“, ultimamente è stato trasmesso anche in seconda serata raccontando veri e propri “big” della musica e della recitazione italiane (come Lucio Battisti e Gigi Proietti).

Techetecheté 2020, i temi delle nuove puntate

Le nuove puntate di Techetecheté 2020 sono pensate dagli autori in quanto abbinate a specifici temi. In onda tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, il programma di Rai 1 approfondirà ogni sera un argomento diverso.

Si parte il lunedì, con la prima puntata settimanale dedicata agli “Sceneggiati” (Vi ricordate di “Sandokan” negli anni ’70?), per poi proseguire il martedì con “Sanremo Graffiti” (nella copertina di lancio spiccano i Ricchi e Poveri), il mercoledì con “Viaggio in Italia” (un nuovo racconto su Fabrizio De André?), il giovedì con i “Numeri uno” e il venerdì con “Juke Box“.

Infine, per il week end, il sabato sera c’è il sempreverde omaggio ai “Varietà“, mentre invece la domenica va in onda l’appuntamento – per così dire “madre” di tutta l’edizione – intitolato “I temi“.