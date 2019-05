Con l’arrivo dell’estate torna anche Techetechete, il programma di videoframmenti tra i più amati e seguiti di Rai1. L’edizione 2019 si preannuncia ancora più ricca rispetto a quelle passati con tante novità e una serie di speciali imperdibili. Ecco tutte le anticipazioni.

Techetechete 2019: quando inizia

Al via da lunedì 3 giugno 2019 alle ore 20.30 su Rai1 la nuovissima edizione di Techetechete, il celebre programma composto da videoframmenti televisivi tratti dalle teche della RAI. Si part col botto con la prima puntata dal titolo “Frizzi per sempre” dedicata al grandissimo Fabrizio Frizzi scomparso il 26 marzo del 2018. Il conduttore televisivo, amatissimo dal pubblico italiano, viene raccontato dal fratello Fabio attraverso le sue apparizioni televisive.

Da venerdì 14 giugno, invece, le puntate del venerdì sera saranno interamente dedicate alla musica. Si comincia con “Note del tempo” con filmati dedicati ai New Trolls, Alan Sorrenti, Vasco Rossi, Venditti, Mina…tanti altri.

Da lunedì 1 luglio, invece, si comincia con una serie di puntate dedicate al grande varietà e a come sia cambiato nel corso degli anni.

“Sarà un’edizione molto ricca” ha anticipato la curatrice Barduagni rivelando che saranno diversi gli omaggi previsti per l’edizione 2019: “ci saranno omaggi a grandi personaggi scomparsi come Corrado, Mike Bongiorno, Little Tony e Massimo Troisi, ma anche puntate dedicate ad artisti come Franco Zeffirelli, Milva e Johnny Dorelli.

Ce ne sarà una su come sono state raccontate la famiglia Agnelli e la Fiat nelle scenette e nelle canzoni”. Una delle novità di questa edizione è “Techetechete’ Superstar“, una puntata in onda i sabati di luglio ed agosto della durata di circa un’ora e mezzo. Si tratta di una novità fortemente voluta dalla direttrice di Raiuno Teresa De Santis, che omaggerà i grandi protagonisti della fiction oppure i film in onda subito dopo nella prima serata di Rai1.

Techetechete stasera: le anticipazioni del 2019

Ecco alcune anticipazioni su Techetechete 2019:

Lunedì 1 luglio 2019 : in occasione dei 90 anni di Sergio Leone e dei 30 anni dalla sua morte, la Rai celebra il grandissimo regista di film cult come “Per un pugno di dollari” e “C’era una volta in America”.

Sabato 6 luglio 2019 : Techetechete celebra le sorelle Bertè. Loredana Bertè e Mia Martini sono due delle indiscusse regine della musica italiana. Unite nella vita come nella musica, Loredana e Mimì sono patrimonio della nostra cultura. A seguire in replica il film “Io sono Mia” dedicato a Mia Martini con una straordinaria Serena Rossi.

Sabato 13 luglio 2019 : Adriano Celentano e Claudia Mori sono la coppia più bella del mondo. A loro è dedicata una puntata speciale con una serie di video frammenti e rarità per ripercorrere la loro grande storia d’amore. A seguire il film “Rugantino”.

Mercoledì 17 luglio 2019 : Auguri cara Milva. Uno speciale dedicato alla Pantera di Goro in occasione del suo 80esimo compleanno.

Giovedì 18 luglio 2019 : Gianna Nannini e il suo rock. Una serata dedicata alla grande rocker che racconta i suoi esordi, la sua città e la sua carriera.

Sabato 20 luglio 2019 : puntata interamente dedicata a Mina e Raffaella Carrà. Icone senza tempo, sono state protagoniste indiscusse del grande varietà italiano. A seguire la fiction “C’era una volta Studio Uno”.

Sabato 27 luglio 2019 : è la volta di Domenico Modugno. Una puntata dedicata al grandissimo artista di “Nel blu dipinto di blu”, che ancora oggi fa cantare e sognare milioni di persone nel mondo. A seguire la fiction dei record “Volare” con Giuseppe Fiorello.

Sabato 3 agosto 2019 : speciale Gianni Morandi. A seguire un “musicarello” con un giovanissimo Morandi.

Sabato 10 agosto 2019 : una puntata dedicata ai cantautori italiani. A seguire “Rino Gaetano”, la fiction con Claudio Santamaria.



Mercoledì 14 agosto 2019 : si ricorda l’estate 1969: dallo sbarco sulla Luna al raduno di Woodstock.

Sabato 24 agosto 2019 : un omaggio a Luciano Pavarotti e al suo “Pavarotti & Friends”. A seguire la fiction “Caruso la voce dell’amore”.

Sabato 31 agosto 2019 : una puntata dedicata alla coppia Al Bano e Romina Power. A seguire un loro film.

Sabato 7 settembre 2019 : speciale dedicato a Mike Bongiorno a dieci anni dalla sua morte.