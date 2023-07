Tutto è pronto, finalmente, per l’attesissimo Techeteche Show con Flavio Insinna. Si attendeva già da qualche giorno il debutto in prima serata su Rai 1, ma finalmnete è arrivato l’annuncio ufficiale della Rai per la messa in onda dal 25 agosto. Ecco tutte le news.

Techeteche Show quando in onda e tutte le anticipazioni

Techeteche Show quando va in onda? L’attesa è finita. Le prime tre puntate verranno trasmesse a partire dal prossimo 25 agosto 2023. L’appuntamento con Flavio Insinna e i filmati delle teche Rai è fissato ogni venerdì, per tre settimane, le tre settimane dedicate alle vacanze estive, in prima serata sull’ammiraglia Rai.

Gli altri due appuntamenti, invece, verranno messi in onda successivamente. Pare che saranno collocati nelle prime serate del palinsesto invernale, ma non è ancora data sapere la data esatta.

Cos’altro sappiamo su Techeteche Show? Flavio Insinna darà vita ad un vero e proprio ritratto di 3 giganti dello spettacolo attraverso un viaggio nei loro luoghi del cuore e una selezione accurata di repertori rari e preziosi provenienti dalle teche Rai. Di chi si tratta? Le puntate monografiche saranno dedicate a:

Gianni Morandi

Claudio Baglioni

Fiorello

Insomma due mostri sacri del panorama musicale italiano che hanno anche condotto, proprio su Rai 1, eventi importanti come il Festival di Sanremo. L’altro? A concludere il primo ciclo sarà uno showman a tutto tondo che è molto amato e apprezzato dal pubblico. Chissà che finalmente non scopriremo qualcosa sul futuro del programma di Fiorello proprio verso la seconda metà di agosto con la messa in onda dello speciale a lui dedicato.

Chi meglio di Insinna poteva essere al timone?

Dopo aver perso la conduzione de L’Eredità, dovendo passare il testimone a Pino Insegno, Flavio Insinna è stato annunciato alla guida del debutto in prima serata di Techeteche Show. Chi meglio di lui? La sua conoscenza dei programmi storici della Rai, ma anche la sua grande cultura in campo artistico, tanto che gli permette di spaziare dal cinema alla musica, passando per la tv, sono ormai noti a tutti.

Nessuno meglio di lui conosce i filmati racchiusi nelle fatidiche teche Rai. Lo abbiamo imparato seguendolo durante Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci, ma anche alcune puntate de L’Eredità.

Vista la sua vasta cultura nel settore, Flavio Insinna risulta essere pertanto il conduttore perfetto per tale programma che renderà omaggio a veri e propri Big.