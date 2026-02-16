Tutto pronto per la seconda puntata di “Taratata“, il grande show condotto da Paolo Bonolis in prima serata su Canale 5. Dopo il grande successo del debutto, stasera torna l’evento musicale con la partecipazione di grandi nomi della musica pronti a regalare uno show senza precedenti. Scopriamo insieme ospiti ed anticipazioni della seconda puntata di stasera, lunedì 16 febbraio 2026.
Taratata 2026, ospiti seconda puntata 16 febbraio su Canale 5
Stasera, lunedì 16 febbraio 2026, dalle ore 21.20 appuntamenti con la seconda puntata di “Taratata”, il grande show che mette al centro la musica. Alla conduzione ritroviamo Paolo Bonolis pronto ad accompagnare i telespettatori dentro un racconto fatto di musica suonata, parole, sorrisi e momenti di gioia ed emozione. Una seconda puntata che si preannuncia imperdibile quella registrata presso il ChorusLife Arena di Bergamo.
Sul palcoscenico, infatti, ci saranno: Alessandra Amoroso, Annalisa, Luca Carboni, Gigi D’Alessio, Fiorella Mannoia, Negramaro. Al centro della scena come sempre la musica, che torna protagonista attraverso esibizioni dal vivo, duetti inediti, reinterpretazioni sorprendenti e momenti di grande intensità emotiva. Ad arricchire lo show anche la presenza di Edoardo Leo pronto a regalare un momento di divertimento al pubblico.
Taratata, Paolo Bonolis riporta la musica su Canale 5
Con la seconda puntata di stasera si conclude il ciclo di sole due puntate di Taratata 2026 di Paolo Bonolis. Uno spazio immersivo che grazie al palco centrale, annulla le distanze e trasforma il pubblico in parte attiva dello spettacolo, rendendolo parte integrante del racconto. Anche questa sera le esibizioni prendono vita alternandosi sui due lati dell’arena, mentre al centro trova posto uno spazio più intimo per il dialogo con il padrone di casa Paolo Bonolis. Un momento di talk e di ascolto che svela il lato più personale degli artisti.
L’obiettivo di Taratata è stato di trasformare la tv in un un luogo di incontro e condivisione attraverso il linguaggio universale della musica.
L’appuntamento con “Taratata 2026″ di Paolo Bonolis è per stasera, lunedì 16 febbraio 2026, in prime time su Canale 5.