Tananai ha deciso di fermarsi per un po’ di tempo e prendersi quindi una pausa dalla musica e dal lavoro. Dopo due anni di grandi successi, con un video pubblicato sul suo profilo Instagram, il cantante ha annunciato la necessità di una pausa. Tananai ha voluto condividere la notizia con il suo pubblico, raccontando in prima persona la sua scelta. L’artista parla di un bisogno di fermarsi per fare un bilancio di tutto quello che è successo in questi due anni di carriera, partendo dalla sua partecipazione a Sanremo Giovani nel 2021 fino all’exploit del 2023.

Tananai si ferma dopo due anni intensi e di successi straordinari

Due anni intensi per Tananai. Da quel novembre 2021, quando ha partecipato a Sanremo Giovani con Esagerata. Poi il Festival di Sanremo con Sesso occasionale, il doppio disco di platino e il primo tour. Nell’estate successiva arriva un altro grande successo insieme a Fedez e Mara Sattei con il brano La Dolce Vita che diventa il tormentone di quell’anno. In autunno sperimenta un nuovo modo di fare musica con Abissale.

Seguono il primo album Rave, Eclissi. La sua esibizione al Festival di Sanremo 2023 con Tango ha dimostrato la maturità dall’artista. A quel punto non poteva mancare altro tour che ne consacra il successo indiscusso. Ora ad attenderlo c’è una pausa, come ha spiegato lui stesso.

Il messaggio di Tananai

“Ciao raga. Faccio questo video innanzitutto per ringraziarvi per essere stati al mio concerto ieri e in generale ringraziare chiunque sia venuto a un mio concerto in questi due anni bellissimi. Poi volevo annunciare che mi fermo per un pochino perché si è chiuso questo cerchio. Abbiamo finito ieri sera con l’ultima data del tour. È stato bellissimo, bellissimo, volevo ringraziarvi dal profondo… del mio collo però ho bisogno di tornare in studio di capire tutto quello che di bello mi è successo in questi due anni da quel Sanremo Giovani fuori di testa per poi tornare con nuova musica che abbia senso di esistere e senso di essere ascoltata perché ce lo meritiamo. Siamo una bella famiglia e quindi le cose vanno fatte con cura. È stato bello, è stato davvero bello e ci vediamo… ci vediamo presto”. Ha dichiarato Tananai.