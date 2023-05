L’attesa tra i fan di Tananai è tanta. Finalmente, inizia il tour dell’artista esploso lo scorso anno tra i giovani del terzo Sanremo di Amadeus. In un anno è cambiata la vita e l’enorme affetto da parte del pubblico ha fatto sì che Tananai potesse affrontare un tour nei maggiori palazzetti italiani, cosa che altri artisti raggiungono dopo anni di gavetta.

Tananai: il primo tour nei palazzetti da Big della musica italiana

Dall’ultimo posto in classifica a Sanremo 2022 al suo primo tour nei palazzetti. Tananai inizia da Napoli il suo tour con una band corposa e un palco più grande dove creare più momenti d’interazione con il pubblico. Un tour tutto sold out con mesi di anticipo e che si estenderà con le date estive.

Dopo anni di gavetta tra il suo essere produttore e la voglia di mettersi in gioco in prima persona, il salto nel vuoto con Sanremo Giovani e da lì in poi è storia. Un’estate dominata insieme a Fedez e a Mara Sattei con il tormentone “La Dolce Vita” e un inverno prima con “Abissale” e poi, con “Tango” presentata allo scorso Festival di Sanremo 2023.

Sicuramente, Tananai per l’estate non ci lascerà senza colonna sonora e anche se l’ufficialità non è ancora arrivata potrebbe non cantare da solo ma in compagnia del king del rap: Marracash.

L’improvviso successo sembra non aver intaccato la spontaneità e l’incredulità di Tananai davanti alle emozioni che il contatto con il pubblico innesca ma anche la meraviglia di ritrovarsi accanto a Big della musica italiana come Ligabue.

Infatti, è stato bello notare ciò durante il Concerto del Primo Maggio a Roma. Tananai stesso ha detto “Quanto cazzo spacca Ligabue!” e si è vista la commozione davanti alle voci del pubblico, all’unisono, nel cantare “Tango”.

Tananai: la scaletta della prima data a Napoli – 5 maggio

Si può svelare, in anteprima, la scaletta del concerto al Palapartenope di Napoli di Tananai. Ecco, allora, le tracce che il pubblico ascolterà durante il live: