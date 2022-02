È proprio vero che le classifiche non sempre contano nella vita, a dimostrarlo è il successo che sta riscuotendo Tananai, pseudonimo di Alberto Cotta Ramusino, cantautore e produttore discografico italiano, che con il suo brano “Sesso Occasionale” si è classificato alla 25esima posizione al Festival di Sanremo 2022, ma che dopo la kermesse è diventato in assoluto la vera rivelazione di questo Festival.

Tananai, da Sanremo 2022 a fenomeno in tv e sui social

Si tratta di vero e proprio fenomeno Tananai. Dopo l’ultimo posto al Festival di Sanremo 2022, il cantautore e rapper ha letteralmente conquistato i cuori di fan e addetti ai lavori. Non c’è giorno in cui non si parli di lui, sui social, in radio e in tv. Il suo modo di fare, il suo essere trascinante e spontaneo ha conquistato tutti. Tananai sta vivendo il classico sogno: le date dei suoi concerti sono già tutte sold out, per la grande richiesta è stato necessario il cambio di venue. Il suo nome è sulla bocca di tutti, anche degli addetti ai lavori.

Un successo anche su TikTok

Tananai è riuscito a conquistare anche il grande Lorenzo Jovanotti che su TikTok ha suonato una cover acustica di “Sesso Occasionale”. Il video ha ottenuto oltre 300 mila visualizzazioni e 47 mila like. Entusiasti i commenti dei follower: «La cosa più bella vista oggi», «Basta, la mia vita è completa», «Tananai come stile di vita». Tananai è diventato un vero e proprio fenomeno social: su Spotify “Sesso Occasionale” è già arrivata a 4,5 milioni di ascolti.

Tananai, l’ambasciatrice Svizzera gli scrive per l’Eurovision

Il cantante ospite di Propaganda Live, ha confessato di voler partecipare all’Eurovision Song Contest. Un sogno che si è trasformato in richiesta quando – il profilo Twitter della trasmissione – ha scritto: «Se volete vincere l’Eurovision Song Contest, vi ricordiamo che Tananai è libero e disponibile. Rispondete, per favore», taggando varie ambasciate: quella svizzera, quella maltese, quella portoghese e molte altre. A sorpresa Monika Schmutz Kirgöz, ambasciatrice della Svizzera, gli ha risposto: «Caro Tananai ti aspetto in Ambasciata per un’audizione e un duetto». Il cantante ha risposto ironicamente: «Io ve lo dico se mi state tirando in mezzo ci rimango male e poi ve la vedete con mia mamma».

Tananai tutti lo vogliono anche in tv

Il successo di Tananai ha toccato anche il mondo della tv. Ospite di Mara Venier a Domenica In, il giovane cantante ha regalato alla conduttrice una maglietta che lo ritrae, ispirata al design degli Iron Maiden, con tanto di chitarra tra le mani e cappellino fucsia in testa. Quando la Venier si è assentata per qualche minuto per indossare la maglietta, Tananai ha tenuto un vero e proprio siparietto da conduttore provetto, intrattenendo gli ospiti presenti.

Tutti lo vogliono, anche il Tg1 si è accorto del fenomeno mediatico del ragazzo tanto da dedicargli un intero sevizio giornalistico, e c’è chi gli chiede a gran voce di pensare alla televisione, di fare un programma tutto suo. Come Aka7even che su Twitter scrive: «Qui lo dico, qui lo nego: Tananai o condurrà qualche programma tutto suo, o condurrà Sanremo. Me lo sento». Lo stesso Tananai ha risposto con il suo solito modus: «Qui lo dico, qui lo nego: sono mezzo ubriaco». Le richieste da parte degli utenti del web, in merito a un possibile programma tv per Tananai sono serie. Su Twitter c’è chi gli ha già preparato un finto promo per un finto programma, dal titolo: TanaRai.