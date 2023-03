Tananai canta “Tango” a sorpresa con un’artista di strada: sotto gli occhi esterrefatti della ragazza e di un capannello di persone che si unisce ai due. Ce ne fossero di artisti come Tananai! Nonostante la notorietà, il successo non ha mai perso quell’umiltà e quella dolcezza che lo contraddistinguono e che ce lo fanno amare moltissimo. In fondo artisti si nasce, non si diventa… Ma cosa è successo nello specifico? Seguiteci nella lettura che ve lo spieghiamo.

Tananai canta “Tango” a sorpresa con un’artista di strada: il video diventa virale

Il cantante, che si è classificato quinto al 73^ Festival di Sanremo con il brano “Tango”, ieri passeggiava per le vie di Roma quando la sua curiosità è stata destata da una giovanissima artista di strada che stava intonando il suo brano. Senza nessuna esitazione, Tananai si ferma a salutarla e duetta assieme con lei. Un siparietto decisamente originale che, nemmeno a dirlo, viene ripreso da moltissime persone che si trovavano lì: il video diventa virale.

Eccovi il video e osservate la dolcezza e la gentilezza di questo ragazzo

Di certo l’artista di strada che si chiama Virginia Mingoli, sarà stata felicissima di questa sorpresa che è stata acclamata con un’ovazione e un applauso da moltissima gente. Le persone presenti hanno cantato insieme a loro come ad un piccolo concerto.

Chissà se questa ragazza, un giorno diventando famosa – glielo auguriamo – si ricorderà di questi momenti, così come spesso ricordano i Maneskin. Anche loro si esibivano per strada e ora sono sul tetto del mondo avendo raggiunto un successo planetario nel giro di pochi anni.

Le parole di Virginia su Tik Tok

“Mi sono ritrovata a cantare Tango con Tananai a via del Corso“ afferma Virginia su Tik Tok ancora incredula per quanto l’è accaduto. Ieri, nel centro di Roma mentre si stava esibendo in Via del Corso, cantando proprio Tango si è visto materializzare davanti a sé, l’artista. Un duetto emozionante, come scrive Virginia su TikTok ringraziando il suo idolo: “Non so che dire se non grazie. Mi hai fatto un regalo immenso“.

Sanremo 2023 classifica canzoni su Spotify un mese dopo: Tananai è quinto

Cosa succede un mese dopo il Festival? Quali sono i brani e quali gli artisti più ascoltati su Spotify? Al primo posto troviamo Lazza, che supera 35 milioni di straming. Seguono:

Mr. Rain con 24 milioni di streaming;

Marco Mengoni con 23 milioni di streaming;

Al quarto posto c’è Madame con più di 18 milioni;

Seguita da Tananai con Tango al quinto posto.

Insomma, la classifica finale di Sanremo che mette tra i primissimi posti Tananai lo riconferma anche Spotify.