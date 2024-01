Chi è il vincitore della terza puntata di Tali e Quali 2024? Carlo Conti è tornato in prima serata con la nuova edizione di Tali e Quali, il varietà di successo in onda su Rai 1, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, che vede protagonisti persone comuni capaci di imitare personaggi di spicco della musica nazionale e internazionale. A giudicare le loro performance la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio.

Tali e Quali 2024, Enea Platania nei panni di Mango è il vincitore della terza puntata

Durante la puntata andata in onda questa sera in prima serata su Rai 1 sul palco di Tali e Quali 2024 si sono esibiti i concorrenti che ora andiamo ad elencarvi di seguito. Questa settimana tra i protagonisti ci sono stati:

LIGABUE interpretato da MICHELE MINNECI

JUSTIN TIMBERLAKE interpretato da LORENZO SUMMA

MANGO interpretato da ENEA PLATANIA

AEROSMITH interpretato da BIG ONES

CLAUDIO BAGLIONI interpretato da FRANCESCO ROSSI

NINA ZILLI interpretata da SILVIA CECCHINI

ALESSANDRA AMOROSO interpretata da CECILIA SORDONI

BEYONCÉ interpretata da ALESSANDRA PROCACCI

PUPO interpretato da ANTONIO VASSALLI

KATY PERRY interpretata da ELEONORA COSTANZO

La puntata è vinta da Mango, imitato da Enea Platania. Seconda posizione per il Ligabue di Michele Minneci.

Tali e Quali 2024, classifica della terza puntata

Curiosi di scoprire la classifica finale della puntata di questa sera di Tali e Quali 2024? Ecco di seguito la classifica della puntata andata in onda sabato 27 gennaio 2024:

MANGO – ENEA PLATANIA 63 LIGABUE – MICHELE MINNECE 60 AEROSMITH – BIG ONES 56 CLAUDIO BAGLIONI – FRANCESCO ROSSI 52 JUSTIN TIMBERLAKE – LORENZO SUMMA 46 NINA ZILLI – SILVIA CECCHINI 44 ALESSANDRA AMOROSO – CECILIA SORDONI 43 PUPO – ANTONIO VASSALLI 38 BEYONCÉ ALESSANDRA PROCACCI 35 KATY PERRY – ELEONORA COSTANZO 33

Appuntamento alla prossima settimana: in onda sabato 3 febbraio 2024

L’appuntamento con la quarta ed ultima puntata di Tali e Quali 2024 è per la prossima settimana. La quarta ed ultima puntata di stagione del programma di Carlo Conti andrà infatti in onda Sabato 3 febbraio 2024 in prima serata alle ore 21:30 circa su Rai 1.