Carlo Conti torna al timone di “Tali e Quali 2023” su Rai 1: il programma nato da una costola di “Tale e Quale Show”, che avrà come protagonisti le persone comuni. Quali sono le novità di questa nuova edizione del talent musicale? Vediamo insieme, la giuria, quando in tv, il numero puntate.

Tali e Quali 2023 con le persone comuni: conduce Carlo Conti su Rai1

Tra pochissimi giorni, lo schermo dell’ammiraglia Rai si accende sul varietà musicale Tali e Quali che vede come protagonisti le persone comuni che si cimenteranno nell’imitazione e nell’interpretazione di vari personaggi della musica e dello spettacolo. La prima puntata è fissata per sabato 7 gennaio 2023 in prima serata su Rai1.

Carlo Conti conduce “Tali e Quali 2023” su Rai 1: in giuria Cristiano Malgioglio, Loretta Goggi e Giorgio Panariello

I concorrenti saranno valutati da tre giudici che sono gli stessi del varietà “Tale e Quale Show”, che vede invece come protagonisti dei Vip. L’ultima edizione è stata vinta da Antonino Spadaccino, mentre quella che vedremo da sabato 7 gennaio è la versione Nip del programma, ovvero con protagonisti le persone comuni.

Chi sono dunque i giudici? A giudicare le varie performance ci saranno:

Cristiano Malgioglio,

Loretta Goggi,

Giorgio Panariello.

Questi giudici ci saranno ogni puntata, mentre il quarto giudice cambierà di volta in volta. A questo proposito, Carlo Conti raggiunto da Sorrisi e Canzoni dà qualche anticipazione su chi ci sarà al prima puntata come giudici speciali:

«Sì, tornano Loretta con Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello. Poi ci sarà un quarto giudice “tale e quale” a qualcuno. Nella prima puntata, per esempio, le anticipo che avremo ben due giudici in più: Adriano Celentano e Alessia Marcuzzi. Uno potrebbe essere vero e uno imitato… chissà chi sarà il vero e chi l’imitato (ride)?».

È probabile che quello imitato sarà Celentano, mentre quello vero presente in studio sarà la Marcuzzi per lanciare il suo nuovo programma Boomerissima in partenza il 10 gennaio 2023.

Al programma parteciperanno dieci persone comuni che si cimenteranno nell’imitazione di questo o quell’altro vip. Per dare un tocco di vivacità e sprint al programma, si uniranno ai dieci concorrenti anche Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli. Protagonisti indiscussi della scorsa edizione di Tale e Quale Show, dove le loro performance hanno ottenuto un altissimo gradimento dal pubblico, non tanto per le doti canore ma per la straordinaria simpatia dei due comici.

Siamo ancora un po’ tutti sotto shock… soprattutto Loretta e Daniela 🤣 Rivedi l’esibizione di Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli che interpretano Loretta e Daniela Goggi qui 👉 https://t.co/p6yCLy7HIS#taleequaleshow pic.twitter.com/ufIxjQPrJJ — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) November 11, 2022

Tali e Quali: numero puntate, cast tecnico e classifica vincitore

Le puntate inedite di “Tali e Quali” con le persone comuni sono 5: i vincitori di ogni puntata devono poi gareggiare con Veronica Perseo vincitrice nel 2019 e Daniele Quartapelle, vincitore della scorsa edizione con la straordinaria interpretazione di Renato Zero. Alla fine ci sarà una sfida tra i concorrenti vincitori di quest’anno e quelli delle scorse edizioni per eleggere il miglior imitatore dilettante.

Il cast tecnico di Tali e Quali è lo stesso che di Tale e quale show, ovvero i vocal coach e gli actor coach che daranno un vero e proprio insegnamento da un punto di vista vocale e scenico su come preparare al meglio le performance.

Daniela Loi: vocal coach,

Matteo Becucci: vocal coach,

Maria Grazia Fontana: vocal coach,

Fabrizio Mainini: coreografo,

Emanuela Aureli: imitatrice,

Antonio Mezzancella: vocal coach,

Pinuccio Pirazzoli: direttore d’orchestra.

Tali e Quali su Rai1 con Carlo Conti Vs C’è Posta per te su Canale 5 con Maria De Filippi

Sabato 7 gennaio non prende il via solo Tali e Quali ma anche il people show di canale 5 C’è Posta per te, con Maria de Filippi. Sarà interessante scoprire che vincerà la battaglia dell’Auditel del sabato sera. Sarà Maria o Carlo? I due sono molto amici per cui, che vinca il migliore!

Appuntamento quindi con Tali e Quali da sabato 7 gennaio 2023 in prima serata su Rai1: conduce Carlo Conti.