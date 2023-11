Tutto pronto per il settimo ed ultimo appuntamento di Tale e Quale Show 2023, il varietà campione d’ascolti di Raiuno. Carlo Conti, dagli studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, è pronto a dare il via alla finale che proclamerà il Campione di Tale e Quale Show 13. Scopriamo le imitazioni e le anticipazioni di stasera, venerdì 3 novembre 2023.

Tale e Quale Show 2023, stasera la finale su Rai1

Venerdì 3 novembre 2023 dalle ore 21.25 appuntamento su Rai 1 con il gran finale di Tale e Quale Show 2023. Il varietà, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, è arrivata alla settima puntata trasmessa da Carlo Conti in diretta dagli studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. Una puntata da non perdere visto che scopriremo il ‘Campione di Tale e Quale Show 13’. Non solo, i migliori concorrenti di questa edizione sfideranno dalla prossima settimana i migliori della dodicesima nel Torneo dei Campioni in onda da venerdì 10 novembre 2023.

Prima i riflettori sono tutti puntati sul vincitore di Tale e Quale Show 2023. I concorrenti sono pronti a calarsi nei panni di personaggi del mondo della musica e dello spettacolo per conquistare punti importantissimi per la classifica finale. Al momento diversi di loro sono distaccati di pochi voti, quindi è importante dare il meglio di se! A giudicare le imitazioni dei concorrenti ancora una volta la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e il quarto giudice a sorpresa. La scorsa settimana il vincitore di puntata è stato Gaudiano nei panni di Tananai che ha emozionato con la sua “Tango”. Sul podio, alle sue spalle, Lorenzo Licitra e Jasmine Rotolo.

Tale e Quale Show 2023, le imitazioni della finale del 3 novembre

Ma passiamo alle imitazioni della settima ed ultima puntata di Tale e Quale Show 2023. Ecco tutti gli abbinamenti della finale di stasera, venerdì 3 novembre, su Rai1.

Ginevra Lamborghini imiterà Malika Ayane

imiterà Malika Ayane Ilaria Mongiovì nei panni di Liza Minnelli

nei panni di Liza Minnelli Pamela Prati sarà tale e quale a Loredana Bertè

sarà tale e quale a Loredana Bertè Jasmine Rotolo sarà Chaka Khan

sarà Chaka Khan Maria Teresa Ruta imiterà Ornella Vanoni

imiterà Ornella Vanoni Jo Squillo nei panni di Jennifer Lopez

nei panni di Jennifer Lopez Alex Belli dovrà imitare Ricky Martin

dovrà imitare Ricky Martin Gaudiano nei panni di Giuliano Sangiorgi

nei panni di Giuliano Sangiorgi Licitra sarà Andrea Bocelli

sarà Andrea Bocelli i ‘ripetenti’ Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli saranno le Spice Girls.

Tutti i concorrenti si esibiranno dal vivo con le basi e gli arrangiamenti sono realizzati dal maestro Pinuccio Pirazzoli. Ricordiamo che oltre alla giuria, anche il pubblico da casa potrà votare il suo concorrente preferito tramite i profili social ufficiali del programma. Infine “Tale e Quale Show” è anche social. Per chi volesse commentare la finale può farlo tramite i social utilizzando l’hashtag #taleequaleshow. Chi sarà il vincitore di Tale e Quale Show 13?