Tutto pronto per la seconda puntata di Tale e Quale Show, il varietà condotto da Carlo Conti su Raiuno. Dopo la puntata del debutto, che ha registrato un vero e proprio record di ascolti, i dieci concorrenti vip sono pronti a mettersi in gioco con altre dieci imperdibili imitazioni. Ecco tutte le anticipazioni.

Tale e Quale Show 2020: la seconda puntata

Venerdì 25 settembre 2020 alle ore 21.25 appuntamento con la seconda puntata di “Tale e Quale Show,” il varietà leader del prime time televisivo. Carlo Conti è prontissimo per una nuova imperdibile puntata come sempre in diretta dagli studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. Ancora una volta protagonisti saranno i 10 concorrenti vip che dovranno calarsi nei panni di grandissimi artisti e personaggi della musica nazionale e internazionale. Il loro obiettivo è quello di imitarli in tutto e per tutto: dalla voce al look e di conquistare il parere della giuria composta da Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello.

La prima puntata ha visto trionfare Virginio nei panni di Justin Timberlake con “Can’t stop the feeling” seguito da Pago nelle vesti di Francesco Gabbani e Giulia Sol che ha imitato la grandissima Giorgia. Quali saranno le imitazioni della seconda puntata? Scopriamole insieme!

Tale e Quale Show concorrenti: le imitazioni di venerdì 25 settembre 2020

Siamo solo alle prime battute di Tale e Quale Show e tutto è ancora da decidere. Nella seconda puntata, infatti, i concorrenti dovranno confrontarsi con dieci nuove imitazioni. Barbara Cola si trasformerà in Tina Turner, Francesca Manzini sarà Levante, Carolina Rey, invece, imiterà Arisa.

E ancora: Carmen Russo dopo Stefania Rotolo questa settimana dovrà vedersela con Sabrina Salerno, mentre Giulia Sol omaggerà l’indimenticabile Whitney Houston. Sergio Muniz, invece, dismessi i panni di Mick Jagger si dovrà confrontare con quelli di Enrique Iglesias, Francesco Paolantoni sarà Alan Sorrenti, mentre Pago imiterà Gianni Morandi. Infine Virginio cercherà di bissare il successo della prima puntata imitando Diodato, mentre Luca Ward si trasformerà in Ligabue.

A giudicare le performance dei 10 protagonisti la giuria di qualità composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme accompagnati questa settimana da un giudice d’eccezione: l’attore Lino Guanciale.

Infine spazio anche a Gabriele Cirilli, ritornato come presenza fissa nel varietà. Chi interpreterà questa settimana? Dopo Orietta Berti, il comico ed imitatore ha in serbo una divertentissima sorpresa per i telespettatori.