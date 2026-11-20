Selma Ezzine ha trionfato nella sedicesima edizione di Tale e Quale Show, lo show di Rai 1 guidato da Carlo Conti, grazie alla finale trasmessa mercoledì 18 novembre. A darle la spinta decisiva per il primo posto è stata l’interpretazione finale di Aretha Franklin con il brano Think, al termine di un cammino sempre nelle prime posizioni. Sul podio hanno trovato spazio anche Roberta Morise, arrivata seconda, e Andrea Perroni, terzo classificato. Già nel 2025 la cantante aveva festeggiato un importante trionfo vincendo la quarta edizione di Dalla strada al palco, trasmissione sempre su Rai 1 presentata da Nek e Bianca Guaccero per valorizzare i buskers. Questo primo traguardo le ha permesso di farsi notare dal grande pubblico e di affrontare nuove sfide artistiche sul piccolo schermo. Ora, subito dopo la consacrazione a Tale e Quale Show, per Selma si profila un nuovo banco di prova di rilievo. L’artista rientra infatti tra i quindici finalisti scelti dalla giuria per Sanremo Giovani 2026 grazie alla canzone inedita Io sognerò. La commissione musicale, guidata da Stefano De Martino, ha premiato il suo progetto aprendole le porte della fase decisiva del concorso.

Noi di SuperGuida TV abbiamo intervistato in esclusiva Selma. La cantante ha ripercorso il suo percorso a Tale e Quale Show e in merito alla vittoria ha commentato: “Io non mi aspetto mai di vincere, la verità. Mi butto giù spesso anche sulle esibizioni: pure quando magari ho vinto la puntata, ero comunque un po’ triste perché non sono mai soddisfatta al 100% di quello che faccio, soprattutto dopo l’ultima puntata.” Un’attitudine che, però, sta cercando di trasformare in consapevolezza, soprattutto ripensando a come aveva vissuto il precedente successo:“Non realizzo ancora bene cosa stia succedendo, neanche per la vittoria: me lo state dicendo voi, io non ne sono ancora del tutto consapevole. Però voglio imparare a godermela, perché dopo ‘Dalla strada al palco’ non me la sono goduta e ho pensato subito a cosa sarebbe venuto dopo. Sto cercando di capire che i traguardi contano e vanno vissuti.”

Selma ha anche condiviso il peso affettivo del traguardo per la sua famiglia, arrivata in Italia trent’anni fa dal Marocco, e ha aperto una finestra sulle proprie fragilità interiori: “Mamma e papà sono felicissimi, tutto quello che faccio è anche per loro e per la musica. Vedere la propria figlia in diretta tv con Carlo Conti, dopo essere arrivati in Italia trent’anni fa senza questa realtà televisiva, per loro è qualcosa di quasi incredibile. Mi hanno sempre sostenuta e creduto in me: se dipendesse da me non ci avrei creduto così tanto.” Infine, lo sguardo è già rivolto al prossimo capitolo tra i 15 selezionati di Sanremo Giovani, con l’obiettivo di vivere il presente senza bruciare le tappe: “Il sogno — che per me è un punto d’arrivo, magari tra due, tre o quattro anni — è Sanremo. Essere già stata selezionata è tantissimo: senza la mia crew, il mio manager e chi mi segue da prima non mi sarei nemmeno candidata. Per me Sanremo era qualcosa di lontano e quasi impensabile, più di ‘Amici’.”

Tale e Quale Show, intervista esclusiva alla vincitrice Selma Ezzine

Selma, te l’aspettavi la vittoria?

Non mi aspetto mai di vincere, è la verità. Mi butto giù spesso anche sulle esibizioni: pure quando magari avevo vinto la puntata, ero comunque un po’ triste perché non sono mai soddisfatta al 100% di quello che faccio. Soprattutto dopo l’ultima puntata. Per me è la seconda vittoria dopo quella di Dalla strada al palco ed è sempre un’emozione viverla. Devo ringraziare la Rai perché è stata la prima a credere in me e a portarmi fin qui.

Qual è stato il personaggio più difficile da interpretare e quale invece l’imitazione di cui vai più fiera?

Il personaggio più difficile penso sia stato Whitney Houston, perché anche se era il mio cavallo di battaglia, avevo comunque una grande responsabilità. In realtà sono state tutte difficili: un conto è cantare, un conto è imitare, ed è stato complicato entrare nei panni di altri artisti. Quella di cui vado invece più fiera è Dionne Warwick con La voce del silenzio: mi è piaciuta tanto e secondo me sono riuscita a imitarla bene.

C’è un artista che avresti voluto imitare ma che è rimasto fuori dalla rosa?

Sì, tantissimi, anche artisti un po’ più chiari, perché con il blackface purtroppo non si possono fare tante cose, lo sapete. Avrei voluto imitare Giorgia, Annalisa, magari Elodie, perché volevo dimostrare che non so cantare solo quello che ho portato. Mettersi alla prova con artisti del genere comporta anche delle difficoltà: dopo un po’ è pesante dovermi sempre confrontare con dei mostri sacri o dover fare cantanti internazionali che hanno fatto la storia della musica. Reggere quel ritmo non è stato semplice.

Hai sempre avuto la passione per le imitazioni oppure è maturata partecipando a Tale e Quale?

In realtà è maturata a Tale e Quale. A me piaceva cantare, poi mi ha colpito il fatto di cantare e imitare nello stesso momento e ho voluto mettermi in gioco.

Che rapporto hai avuto con Carlo Conti?

Non me lo aspettavo, perché non lo conoscevo a livello umano, ma solo in tv. Come persona è una delle più buone che abbia mai incontrato: è attento e premuroso con tutti. Anche il fatto che giri per lo studio a salutare tutti durante le esibizioni non è scontato e lo apprezzo molto.

Anche Cristiano Malgioglio ti ha fatto molti complimenti facendo un appello anche alle case discografiche di puntare su di te.

Sì, esatto, non me lo aspettavo. Guardando le altre edizioni pensavo che avrebbe trovato qualche difetto o qualcosa da ridire, invece è stato molto carino e tranquillo. Anche oggi mi ha chiamata per chiedermi se fossi felice della vittoria: mi ha fatto davvero piacere.

Sei stata selezionata per Sanremo Giovani: come stai vivendo questo momento in vista dell’11 dicembre?

L’11 dicembre segna la fine di un percorso, quindi adesso la vivo in modo pazzesco. Non realizzo ancora bene cosa stia succedendo, neanche per la vittoria: me lo stanno dicendo gli altri, io non ne sono ancora del tutto consapevole. Però voglio imparare a godermela, perché dopo Dalla strada al palco non me la sono goduta e ho pensato subito a cosa sarebbe venuto dopo. Sto cercando di capire che i traguardi contano e vanno vissuti.

A 17 anni avevi provato a entrare nella scuola di Amici: come hai vissuto quell’esclusione?

All’inizio malissimo, non volevo più fare questo mestiere, perché a quell’età non si conosce bene il mondo dello spettacolo. Anna Pettinelli era l’unica a avermi dato il “sì” e lavorare insieme da colleghe è stato un traguardo importante. Ripensandoci, all’inizio ci sono rimasta male, ma poi ho capito che non era la mia strada. Ho fatto un percorso diverso, più lungo, che mi ha fatto fare tanta gavetta e mi ha permesso di imparare di più senza bruciare le tappe.

Sei cresciuta in una famiglia di origini marocchine con un papà che ti ha trasmesso la passione per la musica: quanto è stato importante il loro sostegno e cosa ti hanno detto per questa vittoria?

Mamma e papà sono felicissimi, tutto quello che faccio è anche per loro e per la musica. Vedere la propria figlia in diretta tv con Carlo Conti, dopo essere arrivati in Italia trent’anni fa senza questa realtà televisiva, per loro è qualcosa di quasi incredibile. Mi hanno sempre sostenuta e creduto in me: se dipendesse da me non ci avrei creduto così tanto.

Avevi un problema di autostima?

Sì, spesso mi giudico e sto cercando di imparare a non farlo, anche se non è facile e mi sento ancora un po’ fragile. Tale e Quale mi ha dato più forza, anche se fuori non si vede: sul palco mi chiedono come faccia a non avere ansia, ma dentro vorrei viverla in modo diverso.

Hai mai vissuto in prima persona episodi di razzismo?

Su di me non così tanto — essendo di seconda generazione me la cavo meglio — ma sui miei genitori sì, moltissimo. Più che altro attraverso sguardi o certi atteggiamenti, non sempre in modo diretto.

Dopo la vittoria a Tale e Quale, quali sono i tuoi sogni e i tuoi obiettivi futuri?

Il sogno — che per me è un punto d’arrivo, magari tra due, tre o quattro anni — è Sanremo. Essere già stata selezionata è tantissimo: senza la mia crew, il mio manager e chi mi segue da prima non mi sarei nemmeno candidata. Per me Sanremo era qualcosa di lontano e quasi impensabile, più di Amici.