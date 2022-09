Tutto pronto per la nuova edizione di Tale e quale Show in partenza il prossimo 30 settembre in prima serata su Raiuno. Oltre alla conduzione di Carlo Conti, ritroviamo in giuria Giorgio Panariello. Lo scorso anno il comico ha regalato siparietti divertenti assieme a Cristiano Malgioglio e anche quest’anno i fan del programma fremono di vederli ancora insieme. Nel giorno di debutto del programma, Giorgio Panariello spegnerà 62 candeline. Noi di SuperGuida TV lo abbiamo videointervistato in esclusiva.

Intervista a Giorgio Panariello

Parlando della sua esperienza di giurato, Giorgio ha raccontato: “Lavorare con Cristiano è divertente e anche il fatto che Loretta stia nel mezzo a dividerci è un elemento di spasso che magari il pubblico a casa non percepisce. Lo stesso era avvenuto anche con Vincenzo Salemme. Sono curioso di vedere poi cosa faranno Valeria Marini e Alessandra Mussolini. Non voglio pensare poi cosa succederà con Francesco Paolantoni. Sono sicuro che quest’anno ci divertiremo anche di più”.

Abbiamo chiesto poi a Giorgio Panariello se dopo anni di giurato prenderebbe mai parte al programma come concorrente. Giorgio ha risposto: “La mia vita è stata un talent. In questo senso credo di aver già dato”. Nella scorsa stagione televisiva, Giorgio Panariello aveva deciso di coinvolgere Marco Giallini nel programma “Lui è peggio di me”. Ci sarà una nuova edizione? Giorgio Panariello ha aperto a questa possibilità: “Ne abbiamo parlato anche se al momento è difficile. In quel particolare momento, stando in lockdown, sia io che Marco eravamo liberi da altri impegni. Ora è difficile beccare Marco visto che fa film ogni quarto d’ora. Ci siamo divertiti moltissimo a farlo”.

Giorgio Panariello sta intanto proseguendo il tour nei teatri italiani con lo spettacolo “La favola mia”. Ogni sera è un grande successo di pubblico e Giorgio non può che essere entusiasta per il risultato: “Sono contento. Di questi tempi è un risultato che non era affatto scontato. Al termine di ogni spettacolo le persone si alzano in piedi ed è qualcosa che non riesco a spiegarmi neanche io. Credo che tra quelli che ho fatto sia lo spettacolo più sentito”.

Sui social, il nome di Giorgio Panariello è spesso spuntato in relazione al programma Lol di Amazon Prime. Giorgio accetterebbe mai di partecipare? La sua risposta apre uno spiraglio: “Perché no? Mi piacerebbe perché trovo che sia un programma innovativo e diverso dagli altri. Non c’è trucco e non c’è inganno”.

Intervista Video