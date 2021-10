Tutto pronto per la sesta puntata di Tale e Quale Show, il varietà campione d’ascolti del venerdì sera di Raiuno. Carlo Conti è pronto a regalare ai telespettatori una nuova serata all’insegna del divertimento e della spensieratezza con la presenza di undici concorrenti vip pronti a calarsi nei panni di artisti di spicco della musica italiana ed internazionale. Ad impreziosire il tutto la giuria che quest’anno si è arricchita della presenza di Cristiano Malgioglio, giudice attento e molto critico. Curiosi di scoprire la lista delle imitazioni e chi sarà il quarto giudice della puntata? Ecco le anticipazioni del 22 ottobre.

Tale e Quale Show 2021, le imitazioni della sesta puntata

Venerdì 22 Ottobre dalle ore 21.25 torna l’appuntamento con “Tale e Quale Show“, il varietà condotto da Carlo Conti in prima serata su Rai3. Anche questa settimana sul palcoscenico si alterneranno gli undici concorrenti vip pronti a confrontarsi con veri miti della musica mondiale. Chi sarà il migliore? In attesa di scoprirlo, ecco per voi la lista delle imitazioni in programma:

Francesca Alotta onorerà il ricordo di Mia Martini

onorerà il ricordo di Mia Martini Deborah Johnson vestirà i panni di Shirley Bassey

vestirà i panni di Shirley Bassey Federica Nargi si confronterà con Romina Power

si confronterà con Romina Power Stefania Orlando sarà Cher

sarà Cher Alba Parietti imiterà Amanda Lear

imiterà Amanda Lear Dennis Fantina nei panni di Riccardo Cocciante

nei panni di Riccardo Cocciante I Gemelli di Guidonia vestiranno i panni del trio Il Volo

vestiranno i panni del trio Il Volo Biagio Izzo sarà Angelo Branduardi

sarà Angelo Branduardi Simone Montedoro imiterà Julio Iglesias

imiterà Julio Iglesias Pierpaolo Pretelli si metterà nei panni di Cesare Cremonini

si metterà nei panni di Cesare Cremonini Ciro Priello farà rivivere il mito di Michael Jackson.

Undici imitazioni assolutamente da non perdere. A giudicare la loro prova sarà ancora una volta la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio. A loro si aggiungerà un quarto giudice al momento ancora top secret. Nelle precedenti puntate a ricoprire il ruolo di 4° giudice è stato un imitatore (nelle puntate precedenti hanno ricoperto questo ruolo Vincenzo De Lucia e Francesca Manzini, mentre la scorsa settimana è tornato Vincenzo Salemme).

Non solo, ricordiamo che gli stessi concorrenti hanno la possibilità di esprimere la propria preferenza votando se stessi oppure uno dei compagni. Infine quest’anno anche il pubblico da casa è chiamato a far sentire la propria voce. Come? Tramite i social, visto che i telespettatori possono esprimere le proprie preferenze tramite gli account Facebook e Twitter. I tre concorrenti più votati sui social avranno diritto a 5, 3 e 1 punto.

Tale e Quale Show 2021, la classifica generale dopo le prime cinque puntate

Dopo le prime cinque puntate di Tale e Quale Show 2021 la classifica generale vede al primo posto I Gemelli di Guidonia. Con tre vittorie all’attivo, i Gemelli di Guidonia si confermano tra le rivelazioni di questa edizione. A seguire al secondo posto della classifica provvisoria Deborah Johnson, mentre al terzo posto c’è Dennis Fantina.