Si è conclusa da poco la quinta puntata della sedicesima edizione di Tale e Quale Show 2026, andata in onda mercoledì 28 ottobre su Rai1. L’amatissimo varietà condotto da Carlo Conti quest’anno vede in giuria oltre all’insostituibile Cristiano Malgioglio anche Elettra Lamborghinie Alessandro Siani. Questa sera, al fianco della giuria di Tale e Quale Show, arrivano anche due ospiti speciali: Sergio Friscia e Andrea Delogu, pronti a giudicare le trasformazioni dei concorrenti. Vediamo insieme chi ha vinto la sesta puntata di Tale e Quale Show.

Chi ha vinto la sesta puntata di Tale e Quale Show 2026: Selma con Dionne Warwick

La puntata di Tale e Quale Show si accende con una carrellata di grandi successi della musica italiana e internazionale, tra trasformazioni, ritmo ed emozioni. Maddalena Corvaglia veste i panni di Fiordaliso con “Non voglio mica la luna”, mentre Max Paiella porta sul palco l’energia travolgente di Jovanotti con “L’ombelico del mondo”. Paola Perego fa rivivere gli anni ’90 nei panni di Max Pezzali con “Come mai, mentre Flavio Insinna e Gabriele Cirilli si cimentano in una performance tutta da ballare con “Dracula cha cha”.

Spazio alle atmosfere rock con Roberta Morise, che interpreta Bonnie Tyler in “It’s a Heartache”, e al romanticismo con Stefano Meloccaro nei panni di Fiorello con “Finalmente tu “e Andrea Perroni, che omaggia Amedeo Minghi con “1950”.

A far salire la temperatura ci pensa Anna Pettinelli con “Conga” di Gloria Estefan, mentre Selma emoziona con “La voce del silenzio” di Dionne Warwick. Non mancano i ritmi latini di “Pistolero”, interpretata da Jasmine Carrisi nei panni di Elettra Lamborghini, e il fascino degli anni ’80 con Vladimir Randazzo, che veste i panni di Tony Hadley e canta “Gold” degli Spandau Ballet. Una serata all’insegna della musica, delle imitazioni e di performance capaci di attraversare generazioni e generi musicali.

La sesta serata ha visto trionfare Selma con “La voce del silenzio” di Dionne Warwick

La classifica del 28 ottobre 2026 di Tale e Quale Show

Ecco di seguito la classifica con i punteggi di questa settimana e il nome del vincitore della puntata di mercoledì 28 ottobre.

DIONNE WARWICK – 86 – SELMA AMEDEO MINGHI – 82 – ANDREA PERRONI BONNIE TYLER – 73 – ROBERTA MORISE FIOR DALISO – 58 – MADDALENA CORVAGLIA TONY HADLEY – 58 – VLADIMIR RANDAZZO ELETTRA LAMBORGHINI – 48 – JASMINE CARRISI JOVANOTTI – 47 – MAX PAIELLA DRACULA – MORTICIA – 45 – INSINNA & CIRILLI GLORIA ESTEFAN – 41 – ANNA PETTINELLI FIORELLO – 39 – STEFANO MELOCCARO MAX PEZZALI – 37 – PAOLA PEREGO

Le esibizioni della prossima puntata di martedì 3 novembre 2026

Durante la diretta, Carlo Conti ha svelato ai concorrenti di Tale e Quale Show 2026 anche le imitazioni con cui dovranno confrontarsi nella prossima puntata di martedì 3 novembre:

Jasmine Carrisi sarà Claudia Mori

Gabriele Cirilli e Flavio Insinna saranno Sinatra & Lino Banfi

Maddalena Corvaglia sarà Nicole Kidman

Selma Ezzine sarà Donna Summer

Stefano Meloccaro sarà Bruno Lauzi

Roberta Morise sarà Noemi

Max Paiella sarà Phil Collins

Paola Perego sarà Patti Smith

Andrea Perroni sarà Vasco Rossi

Anna Pettinelli sarà Wanda Osiris

Vladimir Randazzo sarà Francesco Sarcina

Prossima puntata di Tale e Quale Show 2026 martedì 3 e non mercoledì 4 novembre

Cambio di programmazione per Tale e Quale Show: la prossima puntata andrà in onda eccezionalmente martedì 3 novembre, anziché nel consueto appuntamento del mercoledì. Lo spostamento è legato alla programmazione Rai del 4 novembre, giornata in cui sarà dato spazio alla cerimonia in onore delle Forze Armate. Un cambio di palinsesto che anticipa dunque di un giorno il nuovo appuntamento con il varietà condotto da Carlo Conti, pronto a riportare sul palco imitazioni, musica e spettacolo.