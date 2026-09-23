Si è conclusa da poco la prima puntata della sedicesima edizione di Tale e Quale Show 2026, andata in onda mercoledì 23 settembre su Rai1. Un debutto importante per il varietà più seguito del piccolo schermo condotto da Carlo Conti che quest’anno ha cambiato collocazione televisiva spostandosi dal venerdì al mercoledì. Non solo, novità anche in giuria dove accanto all’insostituibile Cristiano Malgioglio arrivano Elettra Lamborghini e Alessandro Siani. Quarto giudice speciale di puntata: Fabio Fazio che per l’occasione è tornato dopo diversi anni in Rai. Vediamo insieme chi ha vinto la prima puntata di Tale e Quale Show.

Chi ha vinto la prima puntata di Tale e Quale Show 2026: Selma è la vincitrice

A rompere il ghiaccio sul palco di Tale e Quale Show 2026 è stata Maddalena Corvaglia irriconoscibile nei panni di Shakira sulle note della hit “Dai Dai”. Si prosegue poi con l’imitazione di Andrea Perroni che si cala nei panni di Tommaso Paradiso, mentre Paola Perego omaggia la grandissima Ornella Vanoni. La diretta prosegue con Selma che convince tutti con la sua versione di Raye seguita da Stefano Meloccaro in un riuscitissimo Claudio Baglioni. E’ il momento del duo Flavio Insinna e Gabriele Cirilli che nella prima puntata si sono confrontati con il duetto improbabile tra Lady Gaga e Tony Bennett. Sul palcoscenico poi Vladimir Randazzo che si è confrontato con Fulminacci, mentre Anna Pettinelli ha ricordato Caroline Loeb. Ottima prova per Roberta Morise tra le più convincenti della serata nei panni di Kim Carnes, mentre Jasmine Carrisi non brilla in una versione di Gaia non proprio riuscita. Infine Andrea Perroni cerca di imitare Sal Da Vinci e la sua “Per sempre si”.

“Where Is My Husband?” è la domanda. Sul marito non abbiamo notizie, ma Selma è RAYE e la cosa ci sta piacendo parecchio 💍 #TaleEQualeShow pic.twitter.com/vBduUiuA6T — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) September 23, 2026

La vincitrice della prima puntata di Tale e Quale Show è Selma. La sua imitazione di Raye ha conquistato la giuria, ma anche il pubblico da casa che l’ha premiata con 5 punti social.

La classifica del 23 settembre 2026 di Tale e Quale Show

Ecco di seguito la classifica con i punteggi di questa settimana e il nome del vincitore della puntata di mercoledì 23 settembre.

Selma con 69 punti Roberta Morise con 65 punti Andrea Perroni con 56 punti Paola Perego con 53 punti Stefano Meloccaro con 52 punti Jasmine Carrisi e Max Paiella con 41 punti Insinna & Cirilli con 40 punti Vladimir Randazzo con 35 punti Anna Pettinelli con 31 punti Maddalena Corvaglia con 21 punti

Le esibizioni ed imitazioni della prossima puntata di mercoledì 30 settembre 2026

Durante la diretta, Carlo Conti ha svelato ai concorrenti di Tale e Quale Show 2026 anche le imitazioni con cui dovranno confrontarsi nella prossima puntata di mercoledì 30 settembre:

Jasmine Carrisi imiterà Angelina Mango

Gabriele Cirilli e Flavio Insinna saranno Bobby Solo e Elvis Presley

Maddalena Corvaglia nei panni di P!nk

Selma Ezzine dovrà vedersela con Beyoncé

Stefano Meloccaro sarà tale e quale a Zucchero

Roberta Morise nei panni di Elodie

Max Paiella imiterà Tom Jones

Paola Perego sarà Sylvie Vartan

Andrea Perroni omaggerà Franco Califano

Anna Pettinelli nei panni di Ditonellapiaga

Vladimir Randazzo imiterà Achille Lauro

L’appuntamento con Tale e Quale Show 2026 è per mercoledì 30 settembre 2026 su Rai1.