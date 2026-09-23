Ci siamo: “Tale e Quale Show 2026“, uno dei varietà televisivi più longevi del piccolo schermo torna in prima serata su Rai1 con una nuova edizione. Scopriamo il cast di concorrenti, i giudici e le anticipazioni della puntata del debutto!

Tale e Quale Show 2026, quando inizia e novità

Stasera, mercoledì 23 settembre 2026, dalle ore 21.30 appuntamento con la prima puntata di “Tale e Quale Show“, il varietà condotto da Carlo Conti giunto alla sua sedicesima edizione. Tante le novità: a cominciare dal giorno di programmazione televisiva, visto che il varietà trasloca al mercoledì sera come sempre in diretta dagli Studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma.

Tornano le grandi voci, le imitazioni, le risate, la gara e soprattutto quelle trasformazioni spettacolari che negli anni hanno reso il programma un vero cult di Rai 1 e della televisione italiana. Un appuntamento nel quale musica, ironia e spettacolo convivono con il gusto della sfida e con la curiosità di vedere, settimana dopo settimana, volti noti trasformarsi in icone della musica italiana e internazionale.

Tale e Quale Show 2026, i nuovi giudici

Tra le novità della 16ima edizione di “Tale e Quale Show 2026” c’è anche la giuria. A giudicare le esibizioni e le performance dal vivo dei concorrenti, infatti, i nuovi giudici Elettra Lamborghini e Alessandro Siani che troveranno dietro la scrivania l’insostituibile Cristiano Malgioglio.

Tre personalità molto diverse, tre modi di vivere lo spettacolo, tre sguardi destinati a rendere ancora più imprevedibile il momento dei giudizi. Accanto a loro, in ogni puntata, previsto anche un quarto giudice “a sorpresa”, che cambierà di settimana in settimana. Nella puntata del debutto di mercoledì 23 settembre 2026 il quarto giudice è Fabio Fazio.

Tale e Quale Show 2026 cast: concorrenti e protagonisti

Ma passiamo al cast di Tale e Quale Show 2026: tanti i concorrenti protagonisti pronti a mettersi alla prova tra prove di ballo, canto ed imitazioni. Ecco la lista completa:

Jasmine Carrisi,

Maddalena Corvaglia,

Roberta Morise,

Paola Perego,

Anna Pettinelli,

Selma,

Stefano Meloccaro,

Max Paiella,

Andrea Perroni,

Vladimir Randazzo,

Flavio Insinna & Gabriele Cirilli.

Come ogni anno, i protagonisti si esibiranno rigorosamente dal vivo, accompagnati dagli arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli. Le varie ‘interpretazioni’ saranno impreziosite dalle coreografie di Fabrizio Mainini e del corpo di ballo fisso del programma.

Tale e Quale Show 2026, anticipazioni sulla prima puntata del 23 settembre: le imitazioni

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