Tale e Quale Show 2025, il varietà campione d’ascolti presentato da Carlo Conti torna anche nella notte di Halloween con una puntata che si preannuncia imperdibile! Scopriamo le anticipazioni, la giuria, i concorrenti e le imitazioni della puntata di stasera, venerdì 31 ottobre 2025.

Tale e Quale Show 2025, stasera la sesta puntata su Rai 1: in giuria arriva Sergio Friscia

Stasera, 31 ottobre 2025, dalle 21.30 appuntamento con “Tale e Quale Show“, il programma condotto da Carlo Conti in prima serata su Rai1. La puntata di stasera si preannuncia decisiva, visto che i 12 concorrenti vip che compongono il cast sono chiamati a conquistare punti fondamentali per la finale della prossima settimana che decreterà il titolo di ‘Campione 2025’.

Chi ha vinto la scorsa puntata di Tale e Quale Show? A trionfare è stata Maryna con una intensa interpretazione di Christina Aguilera sulle note di “Hurt”. A seguire al secondo posto Tony Maiello e a pari merito Antonella Fiordelisi e Pamela Petrarolo. Al momento la classifica provvisoria vede al primo posto Pamela Petrarolo, seguita da Tony Maiello e Samuele Cavallo. Durante la diretta di Halloween la gara entrerà nel vivo visto che i distacchi in classifica sono minimi e tutto può ancora cambiare. Determinante anche il ruolo della giuria composta da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi e dal quarto giurato extra Sergio Friscia.

La puntata del 31 ottobre ottobre si preannuncia dunque cruciale: i distacchi in classifica sono minimi e tutto può ancora cambiare, rendendo questo penultimo round potenzialmente ricco di colpi di scena.

“I'm sorry for blaming you for everything

I just couldn't do” 💥 Maryna interpreta Christina Aguilera a #taleequaleshow pic.twitter.com/0ThRjQpVLl — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) October 24, 2025

Tale e Quale Show 2025, cast, concorrenti e imitazioni della sesta puntata

Ecco le imitazioni della quinta serata di venerdì 31 ottobre 2025 di Tale e Quale Show 2025. Stasera a Tale e Quale Show i concorrenti dovranno calarsi nei panni di:

Peppe Quintale sarà Barry Gibb;

sarà Barry Gibb; Marina Valdemoro Maino imiterà Serena Brancale;

imiterà Serena Brancale; Antonella Fiordelisi nei panni di Clara;

nei panni di Clara; Tony Maiello sarà tale e quale a Mahmood;

sarà tale e quale a Mahmood; Le Donatella nei panni di Ditonellapiaga e Rettore;

nei panni di Ditonellapiaga e Rettore; Gianni Ippoliti nelle vesti di Peppino di Capri;

nelle vesti di Peppino di Capri; Pamela Petrarolo come Fiorella Mannoia;

come Fiorella Mannoia; Carmen Di Pietro sarà Boy George;

sarà Boy George; Samuele Cavallo nei panni di Diodato;

nei panni di Diodato; Flavio Insinna e Gabriele Cirilli nel duetto impossibile tra Frankenstein e Mercoledì Addams.

Come successo per le precedenti serate tutte le esibizioni di Tale e Quale Show saranno dal vivo accompagnate dall’orchestra diretta dal Maestro Pinuccio Pirazzoli. Le performance e le imitazioni dei concorrenti dovranno superare il giudizio della giuria composta da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi e dal quarto giurato esterno di puntata Sergio Friscia. Attenzione: anche il pubblico da casa sarà determinante nella classifica finale potendo votare, tramite i social, il suo preferito. Le tre imitazioni più votata riceveranno 5, 3 e 1 punto. Anche stasera, a fine puntata, scopriremo il nome del vincitore, ma ricordiamo che solo durante la finale scopriremo il “Campione di Tale e Quale Show 15”. Tale e Quale Show è anche social, visto che durante la diretta si potrà commentare con l’hashtag #taleequaleshow.

L’appuntamento con Tale e Quale Show 2025 è il venerdì in prima serata su Rai1.