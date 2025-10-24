Torna l’appuntamento con Tale e Quale Show 2025, il varietà campione d’ascolti del venerdì sera presentato da Carlo Conti su Rai1. Scopriamo le anticipazioni, la giuria, i concorrenti e le imitazioni della puntata di stasera, venerdì 24 ottobre 2025.

Tale e Quale Show 2025, stasera la quinta puntata su Rai 1: in giuria arriva Nicola Savino

Stasera, 24 ottobre 2025, dalle 21.30 nuova puntata di “Tale e Quale Show“, il programma condotto da Carlo Conti che la scorsa settimana ha vinto ancora una volta la sfida degli ascolti tv con 2.910.000 spettatori (share 19.6%). Un successo enorme per il varietà prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy che questa settimana torna con una nuova imperdibile puntata. In studio, oltre al padrone di casa Carlo Conti, la giuria composta da Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi e Giorgio Panariello. A loro si aggiunge nelle vesti di quarto giurato esterno, ospite di puntata, Nicola Savino.

Ma passiamo alla gara: chi ha vinto la scorsa puntata di Tale e Quale Show? A trionfare è stato Peppe Quintale nelle vesti di Tony Hadley. Al momento la classifica generale è ancora apertissima con Tony Maiello che presenta un vantaggio leggerissimo rispetto agli altri concorrenti.

Tale e Quale Show 2025, cast, concorrenti e imitazioni della quinta puntata

Ecco le imitazioni della quinta serata di venerdì 24 ottobre 2025 di Tale e Quale Show 2025. Stasera a Tale e Quale Show i concorrenti dovranno calarsi nei panni di:

Peppe Quintale bisserà la vittoria con Jovanotti;

bisserà la vittoria con Jovanotti; Marina Valdemoro Maino proverà ad essere tale e quale a Christina Aguilera;

proverà ad essere tale e quale a Christina Aguilera; Antonella Fiordelisi si trasformerà in Karol G;

si trasformerà in Karol G; Tony Maiello dovrà vedersela con Tiziano Ferro;

dovrà vedersela con Tiziano Ferro; Le Donatella saranno Heather Parisi e Lorella Cuccarini;

saranno Heather Parisi e Lorella Cuccarini; Gianni Ippoliti sarà Tony Effe;

sarà Tony Effe; Pamela Petrarolo ricorderà Mia Martini;

ricorderà Mia Martini; Carmen Di Pietro sarà Orietta Berti;

sarà Orietta Berti; Samuele Cavallo nei panni di Robbie Williams;

nei panni di Robbie Williams; Flavio Insinna e Gabriele Cirilli nel duetto impossibile tra Piero Pelù ed Edoardo Bennato.

Anche stasera tutte le esibizioni di Tale e Quale Show saranno dal vivo accompagnate dall’orchestra diretta dal Maestro Pinuccio Pirazzoli. Tutti i concorrenti saranno sottoposti al giudizio della giuria composta da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi e dal quarto giurato esterno di puntata Nicola Savino. Non solo, ricordiamo che anche il pubblico da casa giocherà un ruolo decisivo nella classifica finale visto che tramite i social potrà assegnare 5, 3 e 1 punto alle tre imitazioni più apprezzate. A fine puntata scopriremo il nome del vincitore di puntate, mentre solo durante la finale avremo il nome del “Campione di Tale e Quale Show 15”. Infine ricordiamo che il varietà è anche social: durante la diretta, infatti, si potrà commentare con l’hashtag #taleequaleshow.

L’appuntamento con Tale e Quale Show 2025 è il venerdì in prima serata su Rai1.