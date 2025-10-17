Tale e Quale Show 2025, il varietà campione d’ascolti del venerdì sera condotto da Carlo Conti, entra nel vivo con la quarta puntata. Ecco tutte le anticipazioni, la giuria, i concorrenti e le imitazioni della puntata di stasera, venerdì 17 ottobre 2025.

Tale e Quale Show 2025, stasera su Rai 1, cast e giuria

Stasera, 17 ottobre 2025, dalle 21.30 va in onda una nuova puntata di “Tale e Quale Show“, il programma più seguito del venerdì sera condotto da Carlo Conti. Il varietà, prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, si conferma il programma più visto del prime time con 3.055.000 spettatori e il 20.5% di share. Anche stasera Carlo Conti e tutto il cast di concorrenti, compresa la giuria, sono pronti a regalare a milioni di telespettatori una serata all’insegna del divertimento e della spensieratezza in diretta dagli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. In giuria ritroviamo la triade composta da Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi e Giorgio Panariello. A loro come quarto giurato esterno, ospite di puntata, si unisce il comico Andrea Pucci.

Ma passiamo alla gara: chi ha vinto la scorsa puntata di Tale e Quale Show? A trionfare tra i concorrenti è stata Pamela Petrarolo con una riuscitissima Gianna Nannini. Al secondo posto Tony Maiello nei panni di Mango, mentre al terzo posto la strana coppia di Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, rispettivamente Tommy Cash e Fiorella Mannoia. Al momento nella classifica generale a primeggiare è proprio Tony Maiello con un vantaggio leggerissimo rispetto agli altri concorrenti.

Tale e Quale Show 2025, cast, concorrenti e imitazioni della quarta puntata

Ecco le imitazioni della quarta serata di venerdì 17 ottobre 2025 di Tale e Quale Show 2025. Stasera a Tale e Quale Show i concorrenti dovranno calarsi nei panni di:

Peppe Quintale nei panni di Tony Hadley;

nei panni di Tony Hadley; Marina Valdemoro Maino , in arte Maryna, vestirà i panni di Anna Tatangelo;

, in arte Maryna, vestirà i panni di Anna Tatangelo; Antonella Fiordelisi dovrà imitare Anna;

dovrà imitare Anna; Tony Maiello sarà Harry Styles;

sarà Harry Styles; Le Donatella saranno Paola e Chiara;

saranno Paola e Chiara; Gianni Ippoliti si metterà alla prova con Gianni Morandi;

si metterà alla prova con Gianni Morandi; Pamela Petrarolo tenterà il bis con Ivana Spagna;

tenterà il bis con Ivana Spagna; Carmen Di Pietro imiterà Celine Dion;

imiterà Celine Dion; Samuele Cavallo sarà Massimo Ranieri;

sarà Massimo Ranieri; Flavio Insinna e Gabriele Cirilli nel duetto impossibile Renato Carosone e Rocco Hunt.

Tutte le esibizioni live, accompagnate dall’orchestra diretta dal Maestro Pinuccio Pirazzoli, saranno poi sottoposte al voto della giuria composta da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi e il quarto giurato esterno di puntata Andrea Pucci. Anche il pubblico da casa gioca un ruolo importante, visto che durante la diretta potrà dire la sua tramite i social assegnando 5, 3 e 1 punto alle tre più apprezzate. Durante il gran finale scopriremo il nome del vincitore di puntata, ma attenzione: solo durante la settima ed ultima puntata scopriremo il nome del “Campione di Tale e Quale Show 15”. Ricordiamo che il varietà è anche social: durante la diretta, infatti, si potrà commentare con l’hashtag #taleequaleshow.

L’appuntamento con Tale e Quale Show 2025 è il venerdì in prima serata su Rai1.