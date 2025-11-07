Tutto pronto per il gran finale di Tale e Quale Show 2025, il varietà campione d’ascolti presentato da Carlo Conti in prima serata su Rai1! Stasera finalmente scopriremo chi sarà il Campione di Tale e Quale Show 2025. Scopriamo le anticipazioni, la giuria, i concorrenti e le imitazioni della puntata di stasera, venerdì 7 novembre 2025.

Tale e Quale Show 2025, stasera la finale su Rai 1: in giuria Orietta Berti e Nicola Savino

Stasera, 7 novembre 2025, dalle 21.30 cresce l’attesa per la finale “Tale e Quale Show“, il programma condotto da Carlo Conti in prima serata su Rai1. Una serata che si preannuncia davvero speciale per il varietà condotto da Carlo Conti e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, visto che stasera ci sarà anche un fine solidale dell’evento. Il premio di 20.000 euro sarà devoluto all’Airc – Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, in occasione della campagna di raccolta fondi “I giorni della ricerca” (3-10 novembre). Durante tutta la puntata Carlo Conti, storico ambassador Airc, inviterà il pubblico a sostenere il lavoro dei ricercatori. In giuria Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi a cui si aggiungeranno Nicola Savino e Orietta Berti.

Sul palcoscenico di Tale e Quale Show ci saranno tutti i concorrenti vip protnagisti di questa edizioni pronti a sfidarsi per vincere il titolo di Campione. Al momento la classifica vede al primo posto Pamela Petrarolo, ex ragazza di Non è la Rai, ma tutto può ancora cambiare.

Tale e Quale Show 2025 la finale: cast, concorrenti e imitazioni della settima puntata

Ma passiamo alle imitazioni della settima ed ultima puntata di venerdì 7 novembre 2025 di Tale e Quale Show 2025. Stasera a Tale e Quale Show i concorrenti dovranno calarsi nei panni di:

Peppe Quintale nei panni di Tom Jones;

nei panni di Tom Jones; Marina Valdemoro Maino renderà omaggio a Raffaella Carrà;

renderà omaggio a Raffaella Carrà; Antonella Fiordelisi sarà Rose Villain;

sarà Rose Villain; Tony Maiello ci proverà con Gigi D’Alessio;

ci proverà con Gigi D’Alessio; Le Donatella dovranno imitare le Gemelle Kessler;

dovranno imitare le Gemelle Kessler; Gianni Ippoliti imiterà Cristiano Malgioglio;

imiterà Cristiano Malgioglio; Pamela Petrarolo sarà Emma Marrone

sarà Emma Marrone Carmen Di Pietro nei panni di Mina;

nei panni di Mina; Samuele Cavallo interpreterà Bon Jovi;

interpreterà Bon Jovi; Flavio Insinna e Gabriele Cirilli nel duetto impossibile tra Gigi Proietti e Claudio Villa.

Tutte le performance live, accompagnate dall’orchestra diretta dal Maestro Pinuccio Pirazzoli, saranno giudicate dalla giuria composta da Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi. Ospite speciale e “quarto giudice” della finale sarà Nicola Savino, che da gennaio sarà alla conduzione di “Tali e Qual”’. Alla giuria si aggiunge anche Orietta Berti come quinto giudice della finalissima. Attenzione: anche durante la finale di Tale e Quale Show il pubblico potrà esprimere la propria opinione attraverso i canali social ufficiali del programma. Tale e Quale Show è anche social, visto che durante la diretta si potrà commentare con l’hashtag #taleequaleshow.

L’appuntamento con Tale e Quale Show 2025 è il venerdì in prima serata su Rai1.