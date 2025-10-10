Ci siamo: questa sera va in onda la terza puntata di Tale e Quale Show 2025, il varietà campione d’ascolti del venerdì sera condotto da Carlo Conti su Rai1. Scopriamo tutte le anticipazioni, la giuria e le imitazioni della puntata di stasera, venerdì 10 ottobre 2025.

Tale e Quale Show 2025, stasera su Rai 1, cast e giuria

Stasera, 10 ottobre 2025, dalle 21.30 nuovo imperdibile appuntamento con “Tale e Quale Show“, il varietà già seguito del venerdì sera condotto da Carlo Conti. Il programma, prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, continua a registrate ascolti da record. La seconda puntata, infatti, ha intrattenuto 3.063.000 spettatori con il 19.9% di share superando di fatto i dati Auditel della puntata del debutto. Anche stasera il varietà più divertente della tv italiana è pronto a regalare ai telespettatori una serata all’insegna della spensieratezza e del divertimento con una nuova puntata trasmessa in diretta dagli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. Padrone di casa Carlo Conti con la giuria composta da Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi e Giorgio Panariello. Quarto giurato esterno, ospite di puntata, è Leonardo Pieraccioni.

Chi ha vinto la seconda puntata di Tale e Quale Show 2025? Il vincitore è stato Samuele Cavallo che si è calato alla perfezione nei panni di Benson Boone conquistando pubblico e giuria con una straordinaria esibizione sulle note di “Beautiful Things”. Al secondo posto la coppia Flavio Insinna e Gabriele Cirilli che hanno ricordato e omaggio Domenico Modugno e Giuliano Sangiorgi, mentre terza classificata la riuscitissima Anna Oxa di Maryna. Al momento in testa alla classifica provvisoria c’è proprio Samuele Cavallo, ma è ancora tutto da decidere!

Tale e Quale Show 2025, le imitazioni della terza puntata e la giuria

Ecco le imitazioni della terza serata di venerdì 10 ottobre 2025 di Tale e Quale Show 2025. I concorrenti vip anche stasera dovranno cimentarsi con imitazioni di grandi star della musica italiana ed internazionale. A seguire tutte le imitazioni della terza puntata di Tale e Quale Show 2025: questa

Peppe Quintale sarà Patrick Hernandez;

sarà Patrick Hernandez; Marina Valdemoro Maino , in arte Maryna, imiterà Shakira;

, in arte Maryna, imiterà Shakira; Antonella Fiordelisi sarà Elodie;

sarà Elodie; Tony Maiello omaggerà Mango;

omaggerà Mango; Le Donatella si cimenteranno con ABBA (Agnetha e Frida);

si cimenteranno con ABBA (Agnetha e Frida); Gianni Ippoliti vestirà i panni di Renato Zero;

vestirà i panni di Renato Zero; Pamela Petrarolo proverà ad essere tale e quale a Gianna Nannini;

proverà ad essere tale e quale a Gianna Nannini; Carmen Di Pietro sarà Ornella Vanoni;

sarà Ornella Vanoni; Samuele Cavallo vestirà i panni di Marco Mengoni;

vestirà i panni di Marco Mengoni; Flavio Insinna e Gabriele Cirilli duetto Tommy Cash e Fiorella Mannoia.

Tutti i concorrenti, come sempre, canteranno dal vivo accompagnati dall’orchestra diretta dal Maestro Pinuccio Pirazzoli. Tutte esibizioni live saranno giudicate da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi. Anche il pubblico da casa avrà un ruolo attivo: tramite i social potrà votare le performance preferite, assegnando 5, 3 e 1 punto alle tre più apprezzate. Sul finale scopriremo il nome del vincitore di puntata, ma ricordiamo che solo durante la settima ed ultima puntata si conoscerà il nome del “Campione di Tale e Quale Show 15”. Infine il varietà è anche social, visto che si potrà interagire in diretta con l’hashtag #taleequaleshow.

L’appuntamento con Tale e Quale Show 2025 è il venerdì in prima serata su Rai1.