Tutto pronto per la seconda puntata di Tale e Quale Show 2025, il varietà campione d’ascolti del venerdì sera condotto da Carlo Conti nella prima serata di Rai1. Scopriamo tutte le anticipazioni, la giuria e le imitazioni della puntata di stasera, venerdì 3 ottobre 2025.

Tale e Quale Show 2025, stasera su Rai 1, cast e giuria

Stasera, 3 ottobre 2025, dalle 21.30 appuntamento con una nuova puntata di “Tale e Quale Show“, il varietà già seguito del venerdì sera condotto da Carlo Conti. Il programma, prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, la scorsa settimana ha catalizzato l’attenzione di 2.783.000 spettatori con uno share del 19.3% vincendo la sfida degli ascolti tv. Un ottimo risultato che conferma, ancora una volta, l’affetto del pubblico di Rai1 (e non solo). La seconda puntata del varietà più divertente della tv italiana torna in diretta dagli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. Accanto a Carlo Conti ritroviamo la giuria composta da Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi e Giorgio Panariello. Quarto giurato esterno, ospite della puntata, è Nino Frassica.

La stagione 2025-2026 è composta da sette prime serate all’insegna di show, musica e divertimento. Sul palco ritroveremo il cast completo di personaggi vip pronti a mettersi in gioco in nuove imitazioni. Da Carmen Di Pietro, Le Donatella, Antonella Fiordelisi, Pamela Petrarolo, Marina Valdemoro Maino (Maryna), Samuele Cavallo, la coppia Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, Gianni Ippoliti, Tony Maiello, Peppe Quintale.

Tale e Quale Show 2025, le imitazioni della seconda puntata e la giuria

Ma passiamo alle imitazioni della seconda serata di venerdì 3 ottobre 2025 di Tale e Quale Show 2025. Anche questa sera i concorrenti vip dovranno cimentarsi con imitazioni di grandi star della musica italiana ed internazionale. Ecco le imitazioni della seconda puntata di Tale e Quale Show 2025: questa

Peppe Quintale sarà Achille Lauro;

sarà Achille Lauro; Marina Valdemoro Maino , in arte Maryna, sarà tale e quale ad Anna Oxa;

, in arte Maryna, sarà tale e quale ad Anna Oxa; Antonella Fiordelisi sarà Dua Lipa;

sarà Dua Lipa; Tony Maiello si trasformerà in Ed Sheeran;

si trasformerà in Ed Sheeran; Le Donatella saranno Giusy Ferreri e Baby K;

saranno Giusy Ferreri e Baby K; Gianni Ippoliti ricorderà Fred Bongusto;

ricorderà Fred Bongusto; Pamela Petrarolo vestirà i panni di Rita Pavone;

vestirà i panni di Rita Pavone; Carmen Di Pietro vestirà i panni di Ambra Angiolini;

vestirà i panni di Ambra Angiolini; Samuele Cavallo imiterà Benson Boone;

imiterà Benson Boone; Flavio Insinna e Gabriele Cirilli omaggio a Domenico Modugno e Giuliano Sangiorgi.

Tutti gli artisti in gara si esibiranno rigorosamente dal vivo accompagnati dagli arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli. Lo show sarà come sempre impreziosito dalle coreografie di Fabrizio Mainini e dal corpo di ballo. Ricordiamo che tutte le esibizioni live saranno votate dalla giuria composta da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi. Anche il pubblico da casa potrà esprimere la propria preferenza di voto tramite i social con i like su X e Facebook.

Anche stasera sul finale scopriremo il vincitore di puntata, ma attenzione solo nella settima e ultima puntata si conoscerà il nome del “Campione di Tale e Quale Show 15”. Il varietà è anche social: durante tutte le puntate si potrà interagire commentando le esibizioni dei personaggi con l’hashtag #taleequaleshow.

L’appuntamento con Tale e Quale Show 2025 è il venerdì in prima serata su Rai1.