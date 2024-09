C’è grande attesa per il ritorno di Tale e Quale Show 2024, il varietà campione d’ascolti del venerdì sera condotto da Carlo Conti in prima serata su Rai1. Scopriamo tutte le anticipazioni, la giuria e le imitazioni della prima puntata di stasera, venerdì 20 settembre 2023.

Tale e Quale Show 2024, stasera su Rai 1, cast e giuria

Da venerdì 20 settembre 2024 alle 21.30 al via la quattordicesima edizione di “Tale e Quale Show“, il varietà di punta di Rai 1 condotto da Carlo Conti e prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy. Il programma, acclamato da critica e pubblico e fiore all’occhiello della Rai, è pronto a regalare ai telespettatori otto prime serate all’insegna all’insegna della musica, del divertimento e delle emozioni.

Per la 14esima edizione Carlo Conti e tutta la squadra hanno voluto introdurre delle importanti a novità. A cominciare dalla giuria: con l’addio di Loretta Goggi dopo tredici edizioni arriva Alessia Marcuzzi accanto ai confermati Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio.

Non solo, un’altra importante novità di questa edizione riguarda la presenza dei duetti in gara che arricchiranno alcune puntate dello show. Si tratta di memorabili esibizioni in coppia di brani dei grandi della musica, interpretati da due artisti del cast fisso che dovranno poi vedersela singolarmente con voti e giudici.

Tale e Quale Show 2024, le imitazioni della prima puntata e la giuria

Ma passiamo alle imitazioni della prima serata di venerdì 20 settembre 2024 di Tale e Quale Show. Per il debutto i concorrenti che compongono il cast dovranno confrontarsi con grandi nomi della scena musicale moderna. Ecco gli accoppiamenti e le imitazioni di stasera:

Justin Mattera sarà Geri Halliwell;

sarà Geri Halliwell; Roberto Ciufoli imiterà Angelo Branduardi;

imiterà Angelo Branduardi; Amelia Villano nei panni di Angelina Mango;

nei panni di Angelina Mango; Kelly Joyce sarà Beyoncé;

sarà Beyoncé; Giulia Penna si calerà nelle vesti di Rose Villain;

si calerà nelle vesti di Rose Villain; Verdiana Zangaro si confronterà con Arisa;

si confronterà con Arisa; Carmen Di Pietro sarà Donatella Rettore;

sarà Donatella Rettore; Thomas Bocchimpani nei panni di Irama;

nei panni di Irama; Feysal Bonciani sarà Bruno Mars;

sarà Bruno Mars; Massimo Bagnato imiterà Fred Bongusto.

I protagonisti, nell’arco del loro percorso, saranno seguiti dai tutor: Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella, e la “actor coach” Emanuela Aureli. I 10 concorrenti dopo la performance live dovranno sottoporsi al giudizio della giuria composta dalla new entry Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e il camaleontico Cristiano Malgioglio. In ogni puntata spazio anche ad un quarto giudice: questa sera ci sarà Stefano De Martino! Non solo, anche in questa edizione, dopo il successo degli ultimi anni, i telespettatori potranno esprimere le proprie preferenze tramite Facebook e X: le tre esibizioni preferite da casa porteranno ai tre interpreti rispettivamente 5 punti, 3 punti e 1 punto.

Infine ricordiamo che il varietà è anche social e durante la puntata si può interagire e commentare le esibizioni dei personaggi e i commenti della giuria con l’hashtag #taleequaleshow.

L’appuntamento con Tale e Quale Show 2024 è in prima serata su Rai1.