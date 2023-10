Questa sera durante la puntata di Tale e Quale Show 2023, programma condotto da Carlo Conti in prima serata su Rai Uno, Lorenzo Licitra ha dovuto esibirsi interpretando il cantante Alex Baroni.

Ricordiamo che i concorrenti di questa edizione sono: Francesco Paolantoni accompagnato da Gabriele Cirilli, Ginevra Lamborghini, Ilaria Mongiovì, Pamela Prati, Jasmine Rotolo, Maria Teresa Ruta, Jo Squillo, Alex Belli, Gaudiano, Lorenzo Licitra, Scialpi.

Il programma tv prevede l’esibizione di tutti i partecipanti rigorosamente dal vivo durante la serata m. Dopo le esibizioni di tutti i concorrenti di Tale e Quale Show 2023, la giuria in studio composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio stilerà una prima classifica parziale a cui si aggiungeranno i voti degli artisti che potranno premiarsi o premiare uno dei compagni di avventura. Anche in questa edizione è confermato il voto social del pubblico da casa tramite i profili Facebook e Twitter (nuovo nome X). Le tre esibizioni più votate dal pubblico da casa, riceveranno 5, 3 e 1 punto. A fine votazione sarà resa nota la classifica finale della puntata con il punteggio complessivo che decreterà il vincitore di serata. La classifica generale, data dalla somma dei voti di ogni puntata del programma tv, porterà all’elezione del programma del “Campione di Tale e Quale Show 2023”.

Ecco di seguito il video con l’esibizione eseguita durante la puntata di Tale e Quale Show 2023 con Lorenzo Licitra che si cimenta nell’interpretare Alex Baroni.

“Amore che non può volare

Resterai qui fino alla fine di me

Oh, amore, mi dovrà passare

Per diventare libero, cambiare, cambiare” 🎶

Lorenzo Licitra ricorda il grande Alex Baroni a #taleequaleshow pic.twitter.com/MgquehhPJP

— Tale e Quale Show (@taleequaleshow) October 20, 2023