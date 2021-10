La quarta puntata di Tale e Quale Show 2021 si è conclusa con un nuovo vincitore. Il varietà campione di ascolti del venerdì sera condotto da Carlo Conti si conferma uno degli appuntamenti imperdibili di Rai1. Ogni settimana milioni di telespettatori si radunano davanti alla tv per seguire le performance di undici concorrenti vip che si calano nei panni di star leggendarie della musica italiana ed internazionale. A giudicarli una giura impreziosita quest’anno dalla presenza di Cristiano Malgioglio. Ecco per voi il vincitore della quarta puntata di #Taleequaleshow e la classifica completa.

Tale e Quale Show 2021, Pierpaolo Pretelli vincitore quarta puntata

Pierpaolo Pretelli è il vincitore della quarta puntata di Tale e Quale Show. L’ex velino di Striscia La Notizia ha convinto la giuria e il pubblico con la sua imitazione di Clementino sulle note di “Cos Cos Cos”. La sua prova canora ha convinto la giuria tutta composta da Giorgio Panariello, Loretta Goggi e Cristiano Malgioglio che ha particolarmente apprezzato il suo cantare in dialetto napoletano.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha battuto per soli 3 punti Dennis Fantina che, dopo aver vinto la scorsa puntata, questa settimana si è dovuto confrontare con l’imitazione di Fausto Leali. Terzo posto per Deborah Johnson che ha dovuto imitare Diana Ross in “Upside down“.

Tale e Quale Show 2021, classifica della quarta puntata

Ecco per voi lettori di SuperGuida Tv la classifica finale della quarta puntata di Tale e Quale Show 2021. Carlo Conti prima di svelare la classifica completa della puntata con il nome del vincitore, ha annunciato la classifica social. Da casa i telespettatori hanno potuto esprimere la propria preferenza di voto tramite i social network e il più votato è stato ancora una volta Pierpaolo Pretelli. 5 punti extra per l’ex velino di Striscia che vince così la sua prima puntata.

Ecco la classifica completa della quarta puntata di Tale e Quale Show 2021:

Pierpaolo Petrelli con 61 punti Dennis Fantina con 58 punti Deborah Johnson con 56 punti Francesca Alotta Ciro Priello con 44 punti Alba Parietti con 43 punti Stefania Orlando con 43 punti Simone Montedoro con 42 punti Gemelli di Guidonia con 42 punti Federica Nargi con 35 punti Biagio Izzo con 27 punti.

A seguire le imitazioni che i concorrenti vip dovranno portare sul palco nella quarta puntata in onda venerdì 15 ottobre 2021.