Due new Entry nel cast fisso di Tale Quale Show 2021, il programma del venerdì sera dell’ammiraglia Rai condotto dal simpatico Carlo Conti. Quest’anno due novità: una per quel che riguarda la giuria, l’altra per i vocal coach. Ma vediamo di capire meglio.

Cristiano Malgioglio e Antonio Mezzancella a Tale e Quale Show 2021

Antonio Mezzancella torna a Tale e quale show 2021 e lo fa in una nuova veste: vocal coach. Dopo aver vinto il programma di imitazioni musicali per ben due volte, il bravissimo Mezzancella – come lui stesso ci ha confermato – torna nel varietà del venerdì sera con un nuovo ruolo: sarà uno dei vocal coach che seguirà la preparazione dei protagonisti in gara.

Ma le novità per il programma condotto da Carlo Conti non finiscono qui: c’è anche un nuovo ingresso nella giuria che prenderà il posto di Vincenzo Salemme. Si tratta del simpaticissimo Cristiano Malgioglio, come anticipa Blogo.

Tale e Quale Show 2021: la nuova giuria del varietà del venerdì sera di Rai1

Un nuovo ingresso dunque, nella giuria del programma che avrà il compito di giudicare le performance musicali dei vari artisti in gara, tenendo conto non solo della voce ma anche della somiglianza e della presenza scenica.

In giuria ritroviamo Loretta Gocci, presente fin dalla prima edizione del programma e Giorgio Panariello. Mentre il posto di Vincenzo Salemme sarà preso invece, da Cristiano Malgioglio. L’attore napoletano aveva evidentemente altri impegni e non è stato confermato. Al suo posto il simpaticissimo Cristiano Malgioglio, la Zia Malgy che ci farà sorridere parecchio.

I vocal Coach di Tale e Quale Show 2021: i nomi

Ma la novità di quest’anno è rappresentata anche dall’arrivo di un nuovo coal coach, Antonio Mezzancella che il programma lo ha vinto per ben due volte.

La popolarità di Mezzancella esplode nel 2015 quando arriva secondo a Tu Si Que Vales, prosegue quindi il suo successo partecipando nel programma della domenica pomeriggio di Rai2 Quelli che il calcio. Approda a Tale e Quale Show all’ottava edizione, che vince! Un risultato clamoroso che bissa l’anno successivo quando vince il torneo dei campioni nell’edizione 2019 del varietà del venerdì sera di Rai1.

Insomma, decolla la carriera di questo straordinario ragazzo che non è solo un imitatore ma un vero talento a 360 gradi. Ricordiamo le sue imitazioni più celebri di Baglioni, Renga, Ligabue, Aldo-Giovanni-Giacomo, Verdone, Ferro, D’Alessio, Ramazzotti che sono “tali e quali” agli originali!

Ora per Antonio Mezzancella, si riaprono le porte di Tale e Quale Show in una veste diversa: sarà un vocal coach che aiuterà i concorrenti a prepararsi al meglio per affrontare la performance sul palco.

Ma chi sono i Coach di Tale e Quale Show? Ecco i nomi

Matteo Becucci : vocal coach.

: vocal coach. Daniela Loi : vocal coach.

: vocal coach. Pinuccio Pirazzoli: direttore d’orchestra.

direttore d’orchestra. Maria Grazia Fontana : vocal coach.

: vocal coach. Emanuela Aureli : imitatrice.

: imitatrice. Fabrizio Mainini: coreografo.

E quindi a questa lista dobbiamo inserire il nome di Antonio Mezzancella in qualità di vocal coach.

Tale e Quale Show 2021: il cast del programma

Torna a settembre 2021 un appuntamento che il pubblico italiano ama molto: Tale e Quale Show. Chi sono i concorrenti in gara? Eccoli:

Ciro Priello

Alba Parietti

Pierpaolo Pretelli

Dennis Fantina

Biagio Izzo

Gemelli di Guidonia

Federica Nargi

Deborah Johnson

Stefania Orlando

Francesca Alotta

E un concorrente a sorpresa, nel senso che sarà svelato più avanti.