Venerdì 11 ottobre riparte la gara di imitazioni musicali di Tale e Quale Show 2019. Come sempre al timone un simpaticissimo Carlo Conti che come quarto giudice accoglierà in studio Gabriele Cirilli: una vecchia conoscenza del programma che ci ha regalato imitazioni indimenticabili e perle di trash ineguagliabili.

Gabriele Cirilli alla quinta puntata di Tale E Quale Show come giudice speciale

Gabriele Cirilli torna nel programma che gli ha regalato molto successo e apprezzamento popolare, in cui si è sbizzarrito in imitazioni anche impossibili e improbabili. Stavolta il suo ruolo sarà quello di giudicare le esibizioni dei 12 protagonisti che si cimenteranno nelle varie imitazioni.

La giuria, formata da Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello potrà dunque contare sul contributo di Gabriele Cirilli che siederà vicino a loro in qualità di giudice speciale. Non è la prima volta che partecipa al programma rivestendo questo ruolo per cui ci aspettiamo, come sempre, una ventata di simpatia a corredo dei giudizi sui protagonisti.

Tale e Quale Show 2019: le nuove imitazioni dei 12 protagonisti

Dopo la vittoria ex-aequo della quarta puntata di Agostino Penna e Sara Facciolini, rispettivamente Lucio Dalla e Loredana Bertè, i protagonisti si dovranno cimentare in nuove esibizioni.

Chi sarà stavolta a vincere la puntata? Di seguito vi elenchiamo il protagonista e il personaggio in cui si dovrà trasformare.

Davide De Marinis imiterà Vasco Rossi,

Sara Facciolini sarà Cher,

David Pratelli proverà ad imitare Giorgio Gaber,

Jessica Morlacchi alias Mina,

Eva Grimaldi dovrà vedersela con Boney M,

Francesco Monte sarà Rag'n Bone Man,

Tiziana Rivale diventerà Caterina Caselli,

Lidia Schillaci si trasformerà in Alessandra Amoroso,

Gigi e Ross si cimenteranno in Cochi e Renato,

Francesco Pannofino sarà John Belushi,

Flora Canto imiterà Orietta Berti,

Agostino Penna si trasformerà in Dionne Warwick.

Tanta carne al fuoco anche per questa puntata che siamo sicuri ci terrà incollati allo schermo, anche se, la controprogrammazione di canale 5 manderà in onda l’ultima puntata della fiction Taodue, Rosy Abate 2.

Una fiction amatissima che ha tallonato il programma di Conti al venerdì sera conquistando di puntata in puntata sempre più consensi. Il pubblico sarà certamente curioso di vedere se Rosy Abate morirà veramente, come si è detto in questi giorni, oppure il produttore Pietro Valsecchi, pungolato dai numerosissimi fans, avrà rimontato un finale meno drammatico??

Quel che è certo è: sia l’offerta Rai che Mediaset è valida e può accontentare i gusti dei telespettatori più attenti. Chi la spunterà? Staremo a vedere.