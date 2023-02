Chi è il vincitore della prima puntata di Tale e Quale Sanremo? Carlo Conti è tornato in onda su Rai 1 questa sera, sabato 18 febbraio 2023, con la versione sanremese del fortunato programma Tale e Quale Show, che per l’occasione prende il nome di Tale e Quale Sanremo. Due puntate speciali dedicate al Festival della Canzone Italiana, prodotte dalla Direzione Intrattenimento Prime Time della Rai in collaborazione con Endemol Shine Italy.

Come accade nella versione classica del format, sul palco di Tale e Quale Sanremo si sono alternati 13 artisti che, all’insegna del divertimento e della bravura, hanno dovuto imitare in tutto e per tutto alcuni fra i cantanti che si sono esibiti al Festival di Sanremo. Il tutto ovviamente interpretando quei brani che hanno fatto la storia del Festival nel corso degli anni.

Il mini torneo di questa sera è stato presieduto dalla giuria formata da: Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Leonardo Pieraccioni. Quarto giudice speciale Ubaldo Pantani nei panni di Roberto Benigni. Ospiti della serata i Gemelli di Guidonia che hanno interpretato Il Volo.

Gli artisti che si sono esibiti stasera

Durante la prima puntata di Tale e Quale Sanremo si sono esibiti: Rosalinda Cannavò, Bianca Guaccero, Valeria Marini, Stefania Orlando, Alba Parietti, Valentina Persia, Paolo Conticini, Andrea Dianetti, Pierpaolo Pretelli, Gilles Rocca, Valerio Scanu e Francesco Paolantoni in coppia con Gabriele Cirilli.

Il vincitore della prima puntata di Tale e Quale Sanremo è Gilles Rocca. Il concorrente ha sbaragliato tutti gli avversari con la sua esibizione nei panni di Daniele Silvestri Al secondo posto si è classificata Stefania Orlando che ha interpretato Fiorella Mannoia Terzo posto invece per Paolo Conticini che ha imitato Nicola Di Bari.

Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli si sono esibiti nei panni di Al Bano e Romina Power.

Tale e Quale Sanremo, classifica della prima puntata

Curiosi di scoprire la classifica finale della prima puntata di Tale e Quale Sanremo? Ecco di seguito la classifica della puntata andata in onda questa sera, sabato 18 febbraio 2023: