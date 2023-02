Carlo Conti è tornato in prima serata con una finale di Tale e Quale Sanremo, varietà in onda su Rai 1, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, che vede come protagonisti personaggi del mondo dello spettacolo imitare i cantanti che hanno fatto la storia del Festival di Sanremo. A giudicare le performance ci sarà la giuria composta da Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello. Quarto giudice speciale Claudio Lauretta nei panni di Antonino Cannavacciuolo.

Tale e Quale Sanremo: Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli sono Adriano Celentano e Claudia Mori

Durante la finale di Tale e Quale Sanremo, programma condotto da Carlo Conti in onda su Raiuno questa sera, sabato 25 febbraio 2023, la coppia formata dai due attori Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli si è esibita nei panni di Adriano Celentano e Claudia Mori.

Oltre ai due attori questa sul palco di Tale e Quale Sanremo sera si sono esibiti: Carolina Rey in sostituzione di Rosalinda Cannavò, Bianca Guaccero, Valeria Marini, Stefania Orlando, Alba Parietti, Valentina Persia, Paolo Conticini, Andrea Dianetti, Pierpaolo Pretelli, Gilles Rocca e Valerio Scanu.

I protagonisti sono seguiti dai bravissimi tutor della squadra di Tale e Quale Sanremo i “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella e la “actor coach” Emanuela Aureli.

Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli: una coppia riuscitissima

L’interpretazione dei Paolantoni e Cirilli ha divertito il pubblico in sala e la giuria. Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli si confermano ancora una volta una delle coppie più azzeccate degli ultimi tempi grazie ai loro siparietti divertenti, in grado di regalare momenti di vero godimento durante lo show portato in prima serata su Rai 1 da Carlo Conti.

Tale e Quale Sanremo: video dell’esibizione di Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli nei panni di Adriano Celentano e Claudia Mori

Ecco di seguito il video dell’esibizione messa in scena questa sera durante la finale di Tale e Quale Sanremo da Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli nei panni di Adriano Celentano e Claudia Mori.