Sweet Home su Netflix: trama e cast della serie Tv horror

L’apocalisse secondo Sweet Home. Basato sulla serie animata coreana omonima, lo show horror segue le vicende di un gruppo di ragazzi che si chiudono in casa per sopravvivere alla ferocia di mostri orripilanti, in realtà persone normali che sono state trasformate. La serie Tv sudcoreana arriva su Netflix aggiungendosi a un catalago già affolato di prodotti provenienti dall’estremo Oriente – l’ultimo è Alice in Borderland, produzione giapponese tratta dall’omonimo manga. L’opera originale, pubblicata a puntate sulla piattaforma WEBTOON, è stata creata da Kim Carnby e Hwang Young-chan. Sweet Home è disponibile su Netflix a partire dal 18 dicembre con i primi dieci episodi.

Sweet Home: la trama della serie Tv

Hyunsoo è uno studente solitario, rimasto orfano dopo un terribile incidente che ha colpito inaspettatamente la sua famiglia. Impossibilitato a mantenersi da solo, viene trasferito in una struttura più adeguata alle sue esigenze, un vecchio complesso di appartamenti chiamato Green Home. Convinto di essere al sicuro, per Hyunsoo è solo l’inizio di qualcosa di molto più inquietante. Col passare lento dei giorni, il giovane si rende conto che le persone iniziano a manifestare comportamenti strani, e ben presto guarda con i suoi occhi la nuova realtà in cui vive. Il mondo è diventato un posto spaventoso, infatti le persone cominciano inspiegabilmente a trasformarsi in mostri inferociti e cercano di spazzare via l’intera umanità. Ora Hyunsoo deve contare solo sulle proprie forze. Con l’aiuto di una coppia di vicini, il gruppo diventerà una banda di eroi riluttanti con un’unica missione: salvare il mondo prima che sia troppo tardi.

Sweet Home su Netflix: il cast e i personaggi

Nel cast principale della serie Tv troviamo Song Kang nel ruolo del giovane protagonista Cha Hyun-soo; Lee Jin-wook interpreta uno dei vicini di casa, Pyeon Sang-wook; Lee Si-young è l’altra vicina di Hyunsoo, Seo Yi-kyeong. Nel cast secondario ci sono: Lee Do-hyun nei panni di Lee Eun-hyuk; Kim Nam-hee è Jeong Jae-heon; Go Min-si è Lee Eun-yoo; Park Kyu-young è Yoon Ji-soo; Go Yoon-jung interpreta Park Yoo-ri; Kim Kap-soo è Ahn Gil-seop; e Kim Sang-ho in un ruolo ancora sconosciuto.