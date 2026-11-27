Svergognata, la docuserie su Rita De Crescenzo, arriva su Prime Video dal 30 novembre. Diretta da Francesco Lettieri, questo titolo esplora la storia dell’influencer napoletana, ripercorrendo le complessità del suo passato e la fama del suo presente. Nel cast, oltre la sua famiglia e gli amici, ci saranno anche gli interventi dell’ On. Francesco Emilio Borrelli, l’autrice e conduttrice Daniela Collu, la giornalista Isabella De Silvestro, Mario Di Martino, Vincenzo Galasso, il giornalista Peppe Pace, lo scrittore e autore TV Antonio Pascale. Ecco tutto quello che sappiamo finora.

Svergognata – la docuserie su Rita De Crescenzo è in arrivo su Prime Video

C’è chi la ama e chi la odia, ma una cosa è certa: Rita De Crescenzo è, attualmente, ancora uno dei personaggi più chiacchierati del web. I suoi video, infatti, sono tra i più visualizzati sui social, grazie anche al suo linguaggio diretto e senza filtri e la sua ironia pungente. De Crescenzo riesce così a trasformare la propria quotidianità in uno spettacolo permanente. Già da anni, con una community di fan sfegati ma anche migliaia di detrattori, divide l’opinione pubblica.

I tre episodi della docuserie Svergognata si muoveranno tra le strade di Napoli, andando a raccontare la sua vita quotidiana, i suoi impegni, ma anche il suo passato turbolento e i suoi complessi rapporti familiari. Non manca però un focus sulle sue sfide future, tra cui quella di diventare attrice e conquistare un ruolo sul grande schermo.

Ad affiancarla, oltre i già citati, ci saranno anche alcuni membri della sua famiglia e degli amici, tra cui Franco Leone, Massimiliano Fiola, Salvatore Bianco, Rosario Bianco, Laura La Divina, Giuseppina Verità, Assunta Vespero, Arnaldo Pastore.

Svergognata è una produzione Groenlandia in collaborazione con Prime Video, in associazione con Anemone, prodotto da Matteo Rovere e Leonardo Godano, produttrice esecutiva Cecilia Passa, produttori associati Alessandro Elia e Walter De Majo.