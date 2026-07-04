Dopo il successo dello scorso anno, torna l’appuntamento musicale con il ‘Suzuki JukeBox – La notte delle Hit 2026‘. Scopriamo insieme chi saranno i conduttori, quando andrà in onda in tv e gli ospiti canori che già sono stati annunciati.

Suzuki JukeBox – La notte delle Hit 2026: quando in tv

La grande musica degli anni ’80, ’90 e 2000 è pronta a risuonare in tv. Torna infatti l’appuntamento con il ‘Suzuki JukeBox – La notte delle Hit 2026‘ che vede confermata alla conduzione Antonella Clerici. Ad accompagnarla sul palco ci sarà Clementino che con le sue incursioni coinvolgerà in prima persona il pubblico. Lo show è in programma per due giorni all’Inalpi Arena di Torino e sarà trasmesso venerdì 11 e sabato 12 settembre 2026 in prima serata su Rai1.

Durante le due serate sarà ripercorsa la storia della musica italiana e internazionale grazie alla presenza nel cast di artisti che canteranno le loro canzoni. Si tratta di hit storiche che hanno fatto ballare milioni di generazioni nel mondo. Un viaggio nel tempo, attraverso la musica, che continua a trasmettere emozioni e tanta energia. Prodotto da A1 Pictures in collaborazione con la Direzione Intrattenimento Prime Time Rai, è già possibile acquistare i biglietti delle due serate del ‘Suzuki Juke Box – La notte delle Hit’ sul sito di ticketone.

Gli ospiti canori durante le due serate di musica

Durante la presentazione dei palinsesti Rai dell’offerta 2026/2027, sono stati annunciati anche i primi nomi degli ospiti che saranno presenti durante le due serate del ‘Suzuki Jukebox – La notte delle Hit‘. Si tratta di: Cristina D’Avena, DSL (Dire Straits Legacy), Drupi, Filippo Graziani, Irene Grandi, Loredana Bertè, Lou Bega, Neri per Caso, Nino Buonocore e Patty Pravo.

E ancora Sugarfree, Alberto Bertoli, Anna Oxa, Erminio Sinni, Gaetano Curreri e gli Stadio, Gazebo, Luca Dirisio, Mario Biondi, Paul Young, Sabrina Salerno, Spagna e Toploader. Un cast quindi che vede la presenza anche di molti artisti internazionali.